Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto una scuola molto rinomata per il figlio Leone. Sapete qual è? Un vero sogno a occhi aperti

La regina delle influencer Chiara Ferragni e il marito, il rapper Fedez, non badano a spese per quanto riguarda il percorso scolastico del loro primo figlio Leone.

La celeberrima coppia ha recentemente postato su Instagram una serie di emozionanti foto in occasione del primo giorno di scuola di Leone che, prevedibilmente, hanno fatto il giro del web.

Molti fan hanno notato la divisa sofisticata – dei pantaloni blu e una polo bianca con uno stemma sul petto – indossata dal bambino e si sono chiesti quale fosse la scuola scelta per lui dai genitori. Non si tratta, come avrete intuito, di una scuola economica e alla portata di tutti.

Che scuola fa il figlio di Chiara Ferragni e Fedez?

Lo stemma riportato sulla maglietta della divisa scolastica è quello della Saint Louis School, una scuola milanese esclusiva ed estremamente costosa e, proprio per questo, le critiche rivolte ai Ferragnez sono state molte.

L’istituto è uno dei migliori in Europa per quanto riguarda la formazione. Il centro (bilingue) presenta una scuola dell’infanzia, una primaria e una secondaria.

Trattandosi di una scuola di alto profilo, la retta non poteva certo essere bassa.

Il costo di iscrizione al primo anno della Saint Louis School di Milano costa ben 2.800 euro, a cui ovviamente bisogna aggiungere la rata per la frequentazione dei corsi annuali, pari a 11.370 euro.

La retta si alza man mano che passano gli anni, fino ad arrivare quota 18.170 euro per la scuola secondaria.

La mensa, come avrete potuto immaginare, non è compresa nel prezzo: costa infatti 1300 e va aggiunta alle altre due rate.

Una spesa decisamente da capogiro! Chissà se Fedez e Ferragni replicheranno la scelta con la piccola Vittoria?

