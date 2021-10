Un primo, un secondo e un dolce per un menù della domenica all’insegna della leggerezza e del gusto: protagonista assoluta, la ricotta

Usare la ricotta in cucina è una mossa vincente e intelligente, perché pochi formaggi sono così versatili da permetterci ci preparare più ricette. Anche, un menù completo, il nostro menù della domenica con poche semplici mosse.

Potremo dare sfogo alla nostra manualità con dei ravioli ripieni, alla creatività con un rotolo di frittata, alla nostra fantasia con una torta morbida. Tutte ricette relativamente facili da preparare e che avranno sicuramente successo.

Menù della domenica a base di ricotta

Primo piatto: ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco

I ravioli sono per eccellenza il primo piatto della festa o comunque dei pranzi importanti perché richiedono più tempo per la loro preparazione. Ma in genere il risultato finale ripaga di tante fatiche e succederà anche con questi delicatissimi ravioli ripieni di ricotta.

Un’idea vincente di primo piatto, anzi due, perché il condimento è una braciola di vitello che potete usare anche come secondo piatto, tagliata a fette. E se portate in tavola un piatto così, i sorrisi si sprecheranno.

Secondo piatto: rotolo di frittata con ricotta e spinaci

Mettere insieme ricotta e spinaci significa non sbagliare mai. Due sapori complementari che stanno bene dappertutto e che questa volta si stringono la mano in un rotolo di frittata tanto semplice quanto saporito.

La particolarità di questo secondo piatto è nella sua cottura. Non in padella, come la classica frittata, ma in forno per un risultato più leggero senza perdere nulla nel sapore finale della ricetta. La soluzione ideale per quelli che vogliono essere sempre in forma senza però rinunciare ai veri saporti della vita di tutti i giorni.

Dolce: torta al limone con ripieno di ricotta

E per finire questo menù della domenica dedicato alla ricotta, proviamo a preparare un dolce. Una morbidissima e profumata torta al limone preparata con farina di avena e di cocco, yogurt greco o di soia ma anche l’eritrolo. Per chi non lo conoscesse dolcificante naturale con zero calorie. Quindi svolge la stessa funzione dello zucchero senza appesantirci e può essere consumato da tutti. E la ricotta? La metteremo nel ripieno, per un dolce che non stufa mai.