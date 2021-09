Amore ed euforia: tutti i motivi per cui da innamorati diventiamo un po’ folli

I motivi per cui amore ed euforia sembrano due condizioni inseparabili sono tanti e, se alcuni possiamo immaginarli facilmente, altri sono inaspettati.

Amore ed euforia vanno i pari passo, succede ogni volta, quando il tuo cuore impazza di amore e ti rendi conto di essere totalmente preso da un altra persona, allora ti senti pieno di gioia e di euforia. Perché ci succede? Cosa scatena questo tipico comportamento legato all’innamoramento?

Ti accorgi di esserti innamorato quando ti senti felicemente ubriaco e non capisci più niente senza aver bevuto! Ti sei mai chiesto da cosa dipende questa improvvisa sensazione di euforia? Questo benessere viscerale che ci fa sentire invincibili, felici e allo stresso tempo rilassati? Quelle farfalle nello stomaco che compaiono ogni volta che pensiamo a lui e non ci disturbano affatto, anzi, ci fanno solletico e ci spronano a sorridere ancora… questo ci capita quando ci innamoriamo, sentiamo di non essere più noi stessi o meglio siamo solo la versione più felice di noi stessi.

5 motivi per cui amore ed euforia sono inseparabili

A tutto la scienza ha provato a fornire una spiegazione, anche ai comportamenti più insoliti. Questa sensazione di euforia legata all’innamoramento è molto comune e ci sono almeno 5 buoni motivi che la spiegano e sono legati tutti all’aumento di qualcosa come ad esempio:

Le endorfine

Sai perché ti senti così meravigliosamente bene quando ti innamori e a qualsiasi età? Perché il tuo corpo rilascia tantissime endorfine, l’ormone del benessere ci predispone a sentirci più felici e a sentire piacere, un vero e proprio smoothie della felicità.

Il nostro corpo rilascia endorfine quando pensiamo alla persona amata, facendoci venire voglia di vederlo, abbracciarlo, parlargli ogni minuto. Anche quando incontriamo la persona amata rilasciamo endorfine, e questa carica extra di endorfine altera tutti i nostri sensi dandoci l’impressione che l’ambiente circostante sia più bello, il cibo più buono e così via. In questa fase l’orgasmo diventa un’esperienza sensoriale senza precedenti, fare l’amore con una persona della quale si è molto innamorati può fare davvero la differenza.

La positività

Sentirsi innamorati e contraccambiati è una sensazione bellissima e profonda al punto a cancellare improvvisamente tutti i piccoli problemi che attanagliano la nostra quotidianità. Il segreto è proprio il fatto i sentirsi bene. Più stiamo bene più attiriamo positività e benessere, e più restiamo concentrati su ciò che è veramente importante, dimenticando tutte le fonti delle nostre lamentele. I problemi non svaniscono per incanto, siamo noi che decidiamo di spostare la nostra attenzione sulle cose positive anziché su quelle negative. In quest’ottica affrontiamo i nostri problemi con uno spirito diverso.

La fiducia in noi stessi

L’unico modo certo di acquisire fiducia in noi stessi è quello di avere il pieno controllo sui nostri pensieri. I pensieri vanno selezionati, elaborati e trasformati se si desidera aumentare la fiducia in noi stessi. Non pensare ai tuoi limiti ma pensa a come puoi superare i tuoi limiti, al fatto che sia un bene avere piena coscienza di cosa va migliorato poiché è il primo passo per migliorare e questo rappresenta un nuovo inizio. Questo vale per tutto ciò che mina la nostra autostima, da quelli che percepiamo come difetti fisici ai nostri limiti caratteriali. Dobbiamo concentrarci sulle cose belle. Essere innamorati produce lo stesso effetto delle affermazioni positive, aumenta la fiducia in noi stessi. I complimenti e le belle parole della persona amata agiscono su di noi come un mantra che aumentano il nostro livello di autostima.

I baci

Abbiamo parlato molto dei benefici del bacio, se vuoi scoprirli dovresti leggere questo articolo: Baciare fa bene alla salute, ecco perché dovresti baciare più spesso. Nella fase di innamoramento la coppia si scambia tantissimi baci teneri e gode pienamente di tutti i suoi benefici.

L’identità

Innamorarsi aumenta la percezione della nostra identità, ci aiuta ad avere maggiore consapevolezza di chi siamo veramente. Innamorarsi ci rende vulnerabili, fa cadere barriere e maschere, tutto ciò che avevamo creato intorno a noi per renderci inaccessibili. Quando ci innamoriamo è come se ci liberassimo di tutte le nostre paure e dalle convinzioni limitanti che hanno sempre condizionato la nostra vita.

Questo senso liberatorio ci fa sentire bene, nel mondo e con noi stessi e ci sprona ad evolvere in meglio.

L’amore sincero e autentico, è un sentimento bellissimo e ci aiuta ad affrontare al meglio la nostra vita, ecco perché vale sempre la pena di puntare tutto su di lui. Se state sperimentano un periodo di difficoltà a livello di coppia, date un’occhiata alle esperienze per far rinascere passione e complicità.