Desiderate ravvivare il vostro rapporto sessuale? Ecco 8 domande sexy da porvi

Desiderate ravvivare il vostro rapporto sessuale? Provate con il metodo delle sexy domande, è infallibile!

Una famosa citazione dell’esperta in rapporti di coppia e sessualità Emily Morse dice: “la comunicazione è la migliore lubrificazione” e non le si può dar torto. In effetti sapere cosa piace all’altro ci aiuta a soddisfarlo e allo stesso modo informare lui di cosa piace a noi lo aiuterà a spingerci verso l’orizzonte del piacere.

La comunicazione è davvero la chiave per una sessualità appagante. Comunicando è possibile risolvere molti problemi che attanagliano la vita sessuale di una coppia. Per esempio se state vivendo un periodo di calo della libido, potete tirare fuori delle fantasie sessuali e provare a metterle in pratica per ravvivare la situazione, ovviamente assicurandovi prima che la vostra fantasia non faccia in alcun modo sentire il partner a disagio.

Inoltre comunicare è utile anche per condividere esperienze passate che hanno segnato la vostra vita sessuale.

Per aiutarvi a comunicare di argomenti che riguardano la sfera sessuale vi proponiamo alcune domande sexy da porre al partner per spezzare la lancia a favore della comunicazione.

8 domande sexy da porre al partner per parlare di sessualità

A volte una coppia non si fa problemi a mettersi a nudo davanti all’altro fisicamente eppure si sente molto a disagio a mettersi a nudo metaforicamente. Parlare di sessualità, di esperienze sessuali non sembra essere facile. Molti terapisti sessuali concordano sul fatto che la mancanza di comunicazione è la prima causa di problemi di coppia, dentro e fuori dal letto. Aprirci all’altro è un modo molto efficace per migliorare e nutrire la nostra vita sessuale e aizzare il desiderio.

Se l’idea ti imbarazza o non sai come aprire le danze, prova a porre al partner alcune semplici domande che ti suggeriamo di seguito:

1. Hai mai ricevuto messaggi sexy?

Sappiamo che potrebbe non sembrarti il massimo come domanda e magari la reputi una domanda troppo diretta e a pensarci bene la risposta potrebbe non piacerti, ma questa domanda è un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Inoltre la sua risposta è fondamentale per farvi capire quali sono i messaggi che tolleri o non tolleri sull’argomento.

2. Cos’è per te la sessualità?

Questa domanda vi aiuta a capire che importanza date alla componente sessuale nelle vostre rispettive vite. Per alcuni la sessualità è la componente principale dell’unione mentre per altri contano di più altre cose, come l’empatia. Parlando di questo argomento sarà più facile per voi allinearvi in modo da venirvi incontro in base alle esigenze dell’altro.

3. Quali pratiche sessuali preferisci?

Dopo aver aperto le danze bisognerebbe approfondire l’argomento con domande più specifiche. Questo tipo di domanda sorprende spesso per le risposte mai sospettate del partner. Potresti scoprire che il partner fa delle cose o non le fa semplicemente perché non pensa che a te possano piacere, come i preliminari, a tal proposito ti consigliamo di dare un’occhiata a questo approfondimento: Cunnilingus, perché il tuo partner odia praticarlo?

Inoltre ti aiuterà a capire la sua intimità ed ottenere preziosi consigli da mettere in pratica come ad esempio quali sono i tipi di baci che preferisce, cosa ne pensa dei preliminari, dei giocattoli sessuali e così via.

4. Pratichi mai autoerotismo?

Molti studi hanno dimostrato che più una persona conosce il modo ottimale per raggiungere il piacere più è facile per lei comunicarlo al suo partner ed essere sessualmente appagata. Praticare autoerotismo è un modo infallibile per esplorare i propri orizzonti del piacere, ognuno di noi va nella direzione che lo porta dritto verso il punto seguendo una specie di mappa del piacere. Ciò che funziona quando si è soli potrebbe funzionare anche quando si è in due.

5. Cosa vorresti che facessi con te che ancora non facciamo?

Grazie a questa domanda otterrai preziosi suggerimenti. Prendi nota della sua risposta è la tangenziale per il piacere di entrambi.

6. Senti il bisogno di esplorare qualcosa di nuovo insieme?

Questa domanda vi aiuta a sovvertire la routine che spesso si insinua nella vita sessuale delle coppie creando loro non pochi problemi. Apportare novità e ventate di aria fresca al rapporto è molto importante per ravvivare il desiderio sessuale.

7. Hai delle fantasie sessuali?

Le fantasie sessuali sono gli scenari che si aprono nella nostra mente e ci fanno sentire molto eccitati. Qualunque cosa dica il partner ricordati di non giudicarlo, e preparati risposte davvero bizzarre come queste: Perversioni sessuali, scopri le più insolite di sempre.

8. Mi piace quando ________…continua tu

Questa non è una vera e propria domanda, piuttosto è uno spunto di incoraggiamento. Al partner potrebbero piacere le cose più semplici come ricevere un complimento. Ricevere un complimento favorisce la produzione di dopamina, l’ormone della felicità e aiuta a rinvigorire il desiderio sessuale in molte persone. Esamina ed esplora tutti gli orizzonti del suo piacere.

Infine se volete migliorare la vostra vita sessuale ricordatevi di fare questa semplicissima cosa dopo aver fatto l’amore, sembra avere il potere di unire la coppia e rafforzare la relazione.

Mentre fate l’amore comunicate e guidate il partner facendogli capire cosa vi piace e cosa non vi piace. Comunicate anche dopo aver fatto l’amore parlando di quello che vi è piaciuto e di cosa non vi ha entusiasmato.

Queste sono solo alcune delle domande da farvi per favorire la vostra comunicazione sessuale, ovviamente non c’è limite alla vostra fantasia intima. Vedrete che una volta che avrete iniziato a parlare dell’argomento gli spunti verranno da se e l’imbarazzo andrà man mano a scemare.