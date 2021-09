Vita di coppia: le esperienze per far rinascere passione e complicità

Se vuoi migliorare la vita di coppia ecco le esperienze da fare insieme per rafforzare il vostro legame e diventare più complici.

Quante volte abbiamo sentito dire che la routine distrugge una coppia? Probabilmente infinite, infatti, uno dei maggiori detrattori per la vita a due è proprio l’abitudine. Se due partner stanno insieme da tanti anni può capitare di avere dei periodi di stanchezza.

Ciò non significa che l’amore non ci sia più ma probabilmente si è solo un po’ spenta quella fiamma dei primi tempi perché la routine e l’abitudine hanno semplicemente preso il sopravvento.

La bravura allora per far durare una coppia e avere un’appagante vita a due è proprio quella di riaccendere questa fiammella con esperienze che esulano dalla quotidianità: scopriamo come migliorare la vita di coppia facendo cose insieme.

Migliorare la vita di coppia con queste esperienze a due

A volte basta poco per riaccendere la passione: prendersi un momento per stare insieme, da soli, senza figli, amici, o parenti intorno. La quotidianità spesso distrugge le coppie. Le rende sterili.

Se vi state accorgendo che questo sta succedendo all’interno della vostra coppia, dovrete correre subito ai ripari, prendervi un momento solo per voi. Un’esperienza che vi unirà come coppia e rinsalderà il vostro legame.

Se l’amore c’è basterà davvero poco per migliorare la vostra unione. Piccole esperienze che solitamente avevate messo da parte, un po’ per stanchezza, un po’ per la mancanza di tempo.

Scopriamo allora come migliorare la vita di coppia grazie a queste esperienze da fare insieme. Prendete nota.

1) Fare un viaggio. Sicuramente la prima cosa da fare per prendervi del tempo da soli è fare un viaggio insieme. Lungo o corto che sia. Può andar bene anche un week-end. Importante è dedicarvi solo a voi due. Lasciate fuori tutto il resto. A volte, in soli due giorni possono davvero accadere miracoli.

2) Sport insieme. Anche se avete interessi diversi perché non trovate uno sport da fare insieme? Una corsa, una nuotata, o per caricarvi di adrenalina provate l’ebrezza di tirare al poligono. Se proprio non vi attira nessuno sport camminate. Una passeggiata lontani dal caos, in mezzo alla natura potrebbe farvi ritrovare il feeling perduto, o semplicemente assopito.

3) Hobby in comune. Spesso accade che uomini e donne abbiano hobby diversi. Questo porta ognuno dei due a coltivarli in maniera separata e fino ad un certo punto ben venga. In una coppia è anche giusto avere ognuno i propri spazi. Ma per una volta trovate qualcosa che piace ad entrambi. Dedicatevi, ad esempio, al bricolage, seguite un corso di cucina o di ballo. Insomma ragionateci su e iniziate insieme qualcosa. Sarà bello!

4) Fate finta di non conoscervi. No, non siamo pazzi. Questa potrebbe davvero essere un’idea simpatica per riscoprirsi. Fate finta di essere al primo appuntamento. Di non conoscervi. Concedetevi una nuova opportunità e non date tutto per scontato. Probabilmente alla fine della serata sarete ancora più innamorate del primo giorno.

5) Dedicate del tempo alla vostra intimità. Infine, non dimentichiamo che è importante dedicare del tempo anche alla vostra intimità. Se avete poco tempo per stare da soli ritagliatevi una serata tutta vostra e date libero sfogo alle vostre fantasie. Ne uscirete rigenerati.