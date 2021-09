Godere di una buona intimità è alla base di una relazione sana. Ecco gli ingredienti che rendono speciale la vostra unione.

L’intimità in una coppia non è solo fisica, diciamo che la sessualità è l’espressione di una consolidata intimità che si raggiunge e si stabilizza nel tempo, in un clima di fiducia. L’intimità migliora nel tempo a patto che venga nutrita con alcuni ingredienti che non dovrebbero mai mancare nella coppia.

LEGGI ANCHE —> 7 tipi di intimità che si possono verificare nella coppia

Intimità nella coppia: gli ingredienti per consolidarla

C’è qualcosa che migliora l’intimità e la connessione all’interno della coppia. Si tratta di semplici ingredienti che spesso sottovalutiamo ma fanno la differenza. Ecco cosa non dovrebbe mai mancare all’interno del vostro rapporto se volete che la vostra intimità sia sempre migliore:

Il tempo

Il primo ingrediente che non dovrebbe mai mancare nella coppia è il tempo da dedicare l’un l’altro ma non un tempo qualsiasi, la coppia necessita di tempo di qualità. La coppia deve costruire ricordi, condividere esperienze e fare attività comuni. E’ importante anche passare insieme del tempo in cui rilassarsi o fare l’amore, del tempo in cui aiutarsi e fare progetti insieme.

La condivisione

Il secondo ingrediente è la condivisione. Cosa dovreste condividere? Il vostro mondo interiore. Apritevi all’altro, confidatevi, non temete il suo giudizio. Lasciate che impari a conoscervi meglio di chiunque altro. Fate in modo che anche lui vi presenti il suo mondo interiore, che vi confidi i suoi pensieri, le sue emozioni e vi riveli i suoi sogni. Mentre lo fa non giudicatelo. Sentirsi ascoltati e ascoltare avvicina i cuori delle persone e li rende più intimi e confidenti.

Le coccole

La coppia non può sopravvivere in assenza di tenerezza. La tenerezza ha varie forme: abbracci e baci sono le forme più ovvie ma anche la gentilezza, le parole di apprezzamento e i gesti di attenzione rientrano tra le coccole. Essere teneri significa dimostrare all’altro che teniamo a lui e quando gli fate una carezza o gli date un bacio non fatelo senza dargli la giusta importanza, senza guardarvi negli occhi e senza sorridervi. Tante volte riceviamo un bacio o una carezza senza fermarci a dare valore a quel gesto.

La compagnia

Il quarto ingrediente implica una presenza reciproca nei momenti belli e anche in quelli brutti, significa non lasciare che l’altro si senta solo ad affrontare le varie situazioni. Fate in modo che l’altro se senta compreso e ricordate che la comprensione passa attraverso l’ascolto.

L’impegno reciproco

Il quinto ingrediente si basa sul principio che tutti gli ingredienti sopracitati vengano messi in atto. L’intimità va coltivata nel tempo. Bisogna lavorare e fare degli sforzi se si desidera preservare la relazione. La relazione richiede impegno reciproco.

L’equilibrio

L’ultimo ingrediente è l’equilibrio. Questo equilibrio si ha quando nella coppia si sta bene e ognuno riesce a dare all’altro quello che lo fa sentire bene. Ogni partner deve sentire che nella relazione è presente questo equilibrio. Nessuno deve avere la sensazione di dare tanto e non ricevere nulla in cambio, questo genera solo frustrazione. La relazione dovrebbe essere percepita come equa.