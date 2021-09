Cattivi odori in cucina? I rimedi infallibili per eliminarli

I cattivi odori in cucina sono sempre un problema non indifferente. Scopri come rimediare e imparare a cancellarli in modo da vivere al meglio l’ambiente domestico.

Chi ha a cuore la propria casa e i vari ambienti che la compongono, sa sicuramente come uno dei problemi più ostici di sempre sia quello dei cattivi odori in cucina. Una situazione che non piace a nessuno, sopratutto se si pensa che dalla cucina si vorrebbe sentir arrivare solo il profumo dei dolci appena sfornati.

Per fortuna, ci sono alcuni rimedi che possono aiutare ad eliminare i vari cattivi odori che possono formarsi in quest’ambiente. E che si rivelano particolarmente utili sia quando si desidera vivere al meglio nel proprio ambiente che quando si aspettano ospiti che si desidera sorprendere in positivo.

Scopriamo quindi quali sono i rimedi più semplici da mettere in pratica per eliminare i cattivi odori in cucina.

Cattivi odori in cucina? Ecco come eliminarli per sempre

Se anche tu sei tra coloro che, più di tutto, detesta i cattivi odori che possono formarsi in cucina, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, scopriremo insieme come debellare i più comuni e persistenti. E tutto per una cucina che sappia sempre di pulito o al massimo di manicaretti appena realizzati.

Iniziamo da una doverosa premessa. La cucina è un ambiente che va areato il più possibile, sopratutto se aperta sul soggiorno. Per far sì che l’odore di ciò che si cucina non permanga troppo a lungo nell’aria è meglio utilizzare sempre la cappa di aspirazione e arieggiare per bene una volta finito.

A ciò si può unire qualche profumatore d’ambiente e l’accortezza di gestire al meglio le problematiche più comuni riassunte qui sotto.

Eliminare i cattivi odori dal frigo. Questo elettrodomestico è anche quello che crea maggior disagi, odorando spesso di chiuso o di cibi non più freschi o dall’odore persistente. Per evitare che ciò avvenga è bene usare l’aceto. Riposto dentro dei piccoli contenitori bucherellati e posti all’interno del frigo, assorbirà infatti gli odori più sgradevoli. Anche qualche fetta di limone può fare molto, profumando al contempo il frigo in modo naturale e non dannoso.

Sgrassare per bene il forno. Anche il forno viene molto utilizzato, sopratutto ora che siamo appena entrati nella stagione autunnale. Per questo motivo è importante sgrassarlo ogni qual volta ciò si renda necessario. Per farlo basta prendere un recipiente adatto alle alte temperature, riempirlo di acqua e limone e riporlo nel forno. Accendere lo stesso e farlo andare per un po’. Il grasso in eccesso si scioglierà e passato un panno umido al suo interno (una volta raffreddato, ovviamente) si eliminerà ogni traccia di odore sgradevole.

Profumare il cestino dell’umido. Il cestino dell’umido puzza sempre anche se si getta di continuo la spazzatura? La soluzione ideale è quella di usare i prodotti giusti. Inserire sul fondo un cucchiaio di bicarbonato e qualche goccia di limone, aiuterà a coprire gli odori più molesti, rendendo meno spiacevole la sua apertura. Il modo ideale per conservare gli scarti di cucina senza doversi più preoccupare dei cattivi odori.

Questi sono senza alcun dubbio i punti più a rischio della cucina. Ci sono però anche altre cose a cui è bene prestare attenzione. Lavarsi sempre le mani e cambiarsi d’abito se si cucinano alimenti il cui odore è molto forte, è una di queste. Seguono poi una pulizia costante del lavandino e delle relative spugne.

Così facendo e mantenendo la cucina sempre perfettamente pulita, si potrà contare su una zona priva di cattivi odori e profumata al punto giusto. Proprio ciò di cui si ha bisogno per sentirsi felici nella propria casa, no?