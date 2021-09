Labbra Ombre | La tecnica super semplice per realizzare un trucco top!

La tecnica per labbra ombre impeccabili e sensuali non è affatto complicata. Il segreto sta nel copiare passo dopo passo i gesti delle antiche geishe.

Le labbra delle donne giapponesi sono tradizionalmente tinte di rosso e creano un meraviglioso contrasto con la pelle pallidissima e ricoperta di cerone.

La versione più moderna delle labbra rosse all’orientale, però, non è netta e ben definita come il trucco che un tempo portavano le geishe. L’estetica contemporanea predilige labbra dal colore leggermente sfumato.

Questo trucco è in grado di coniugare miracolosamente innocenza e sensualità, in un mix esplosivo che piacerà sicuramente alle giovanissime ma che può essere portato con disinvoltura fino ai 25 anni, a patto di utilizzare colori appropriati.

La tecnica per labbra ombre perfette in 1 minuto

La sfumatura delle labbra ombré consiste nell’applicazione di un colore piuttosto scuro sull’interno delle labbra che però viene gradualmente sfumato verso l’esterno, in maniera che quasi si fonda con l’incarnato del viso in prossimità del contorno labbra.

Per ottenere questo risultato esistono naturalmente diverse tecniche. La prima, apparentemente la più semplice in assoluto, consiste nel applicare poco rossetto in stick al centro delle labbra, quindi picchiettare il prodotto con il dito avendo cura “allargare” la macchia di colore in maniera graduale fino a raggiungere l’esterno delle labbra.

Questa tecnica per labbra ombre è perfetta da utilizzare quando si ha a disposizione soltanto un rossetto, uno specchietto e pochissimo tempo.

Il problema è che nella maggior parte dei casi il trucco non sarà uniforme. Al contrario, potrebbero crearsi delle chiazze di colore più intenso solo da una parte delle labbra, impedendo di dare al trucco un effetto di perfetta simmetria.

Per ovviare a questo problema esiste un’altra tecnica, appena più complessa, che utilizza due prodotti e un pennellino.

Per eseguirla innanzitutto è necessario applicare il rossetto sull’intera estensione delle labbra. L’ideale, per questo trucco, è optare per un rossetto long lasting in stick oppure per una tinta labbra.

Il consiglio è di non applicare il primer: il motivo è che il primer tende ad appianare e cancellare i piccoli solchi verticali che attraversano le labbra ma che, in questo specifico schema di make up, vengono spesso considerati un ulteriore elemento di bellezza.

Inoltre, le tinte labbra svolgono meglio la loro funzione se possono entrare a diretto contatto con le mucose, senza la pellicola formata dal primer a impedirlo.

In questo make up il rossetto va applicato come primo prodotto, sul viso ancora non truccato. Mentre il trucco delle labbra asciuga si dovrà procedere a realizzare la base viso, applicando prima un prodotto correttivo per nascondere occhiaie e varie discromie della pelle, quindi il fondotinta.

Il consiglio per un trucco in vero stile orientale è di utilizzare un fondotinta molto chiaro, naturalmente in sintonia con il sottotono della pelle.

Una volta realizzata anche la base, basterà prelevare con un cotton fioc una piccola quantità del fondotinta appena utilizzato e utilizzare il bastoncino per coprire il colore delle labbra nella parte più esterna.

Naturalmente l’applicazione del fondotinta sulle labbra dovrà essere molto leggera, al fine di creare uno strato trasparente che, sovrapponendosi al rossetto, consenta di vedere il colore sottostante senza alterarlo.

Naturalmente il trucco può essere considerato concluso anche solo a questo punto, ma di certo l’ideale sarebbe realizzare una finitura lucida sulle labbra per dare al make up un aspetto più fresco, naturale e contemporaneo

L’ideale naturalmente è applicare un lip gloss oppure, per un effetto davvero incredibile, un lip plumper. Questi prodotti, infatti, sono in grado di aumentare all’istante le dimensioni delle labbra poiché contengono piccolissime quantità di agenti irritanti che “gonfiano” le labbra di pochi millimetri: pochi millimetri che però fanno davvero la differenza! Esistono ovviamente prodotti glossy e matte, e noi consigliamo di utilizzare quelli a finitura lucida.