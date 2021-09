Chi è l’opinionista più amata del Grande Fratello Vip? Il pubblico spiazza

Il Grande Fratello Vip ha avuto svariate opinioniste in quest’edizione, ma qual è quella preferita dal pubblico del piccolo schermo?

Il Grande Fratello Vip questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova diretta in compagnia dei vipponi più amati della tv, Alfonso Signorini e le sue amate opinioniste.

Queste, durante il corso degli anni, sono sempre cambiate. Per questo motivo, prima dell’inizio della puntata, ci siamo chiesti chi è la preferita del pubblico della rete e allora abbiamo scelto di lanciare un sondaggio rivolto agli utenti che ci seguono sui social per scoprire chi sia la loro preferita.

Il risultato, possiamo garantirvi, vi lascerà senza parole. Chi è l’opinionista preferita del Grande Fratello Vip ? Scorrete l’articolo per sapere chi è riuscita ad ottenere il maggior numero di preferenze sul vasto mondo del web.

Grande Fratello Vip: l’opinionista preferita dal pubblico è proprio Lei!

Prima di svelarvi la classifica delle migliori opinioniste del GF Vip, è giusto e doveroso fare alcune precisazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di divertire ed intrattenere gli utenti della rete e che il risultato non ha nulla a che fare con la professionalità e la bravura delle professioniste in questione.

I posti della classifica sono stati stabiliti attraverso una media dei voti ricevuti sui nostri profili social, in base a quelli positivi e negativi che gli utenti della rete hanno deciso di dare loro. Pronti a scoprire chi è riuscita ad ottenere la meglio?

All’ultimo posto della nostra classifica si posiziona il volto più discusso di sempre: Antonella Elia. Antonella ha esordito all’interno del reality show di canale 5 nelle vesti di concorrente per poi essere promossa ad opinionista. Purtroppo però le sue continue discussioni, spesso esagerate, con gli altri concorrenti non le hanno giovato spingendo Mediaset a puntare su altri personaggi. Il pubblico che ci segue sui social sembra essere d’accordo con questa scelta.

Medaglia d’argento, invece, per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis si è classificata al secondo posto tra le opinioniste scelse da Alfonso Signorini. I suoi commenti, spesso pungenti ma mai maleducati o fuori luogo, le hanno permesso dunque di entrare nelle grazie del pubblico del GF Vip?

Al primo posto, quasi per un pelo, c’è Adriana Volpe. Anche lei ha preso parte alla stessa edizione di Antonella Elia come concorrente per poi essere costretta a ritirarsi a causa di alcuni problemi famigliari. Ora però ha debuttato come opinionista e il pubblico sembrerebbe apprezzare la sua educazione ed eleganza. Qui di seguito è possibile trovare la classifica completa e le percentuali dei voti ricevuti.