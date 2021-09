By

Un annuncio inaspettato su Sonia Bruganelli prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip scatena l’entusiasmo dei fan.

Sonia Bruganelli non ha bisogno di presentazioni. Imprenditrice, mamma e moglie, non si è mai fermata davanti agli ostacoli della vita affrontando sempre tutto con forza e determinazione. Il suo sorriso con cui, ogni lunedì e venerdì entra nelle case dei fans del Grande Fratello Vip, illumina la vita delle persone che la circondano, in primis quella del marito Paolo Bonolis e dei figli Silvia, Stefano e Adele.

Una donna forte, determinata, coraggiosa, intelligente, schietta e che non ha paura di esprimere le proprie opinioni e che ha scelto di tuffarsi in una nuova avventura come quella del Grande Fratello Vip accettando il ruolo di opinionista accanto ad Adriana Volpe. Oggi, però, a poche ore dalla nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, arriva un’altra notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Sonia Bruganelli: nuovo impegno televisivo

L’avventura come opinionista del Grande Fratello Vip 2021 è iniziata nel migliore dei modi per la Bruganelli che, ogni settimana, incanta il pubblico di canale 5 con i suoi outfit. Per i fan della moglie di Paolo Bonolis, tuttavia, c’è un’altra data da segnare sul calendario.

Domenica 26 settembre, infatti, la Bruganelli sarà ospite di Verissimo. Nel corso dell’appuntamento domenicale con lo show di Silvia Toffanin, in onda alle 16.30, Sonia Bruganelli si racconterà a cuore aperto.

LEGGI ANCHE—>Trucco occhi magnetici: Sonia Bruganelli incanta su Instagram e fa tendenza

Tra vita privata, carriera, amori e il triplice ruolo di mamma, moglie e imprenditrice, la Bruganelli aprirà i cassetti dei ricordi. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Instagram di Verissimo, poi condiviso dalla stessa Sonia.

LEGGI ANCHE—>Sonia Bruganelli, dietro l’aereo privato c’è il dolore di una madre: voi non lo fareste?”

“Una donna forte, una mamma con un grande cuore e una delle regine di questa edizione di GFVIP: domenica a Verissimo, alle 16.30 su Canale5, Sonia Bruganelli”: con queste parole Verissimo ha annunciato la presenza della moglie di Paolo Bonolis nella puntata di domenica pomeriggio. I fans sono pronti a seguire il suo racconto.