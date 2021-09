Look GF Vip: tutto sugli abiti indossati da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Stilisti e costo dei vestiti delle opinioniste.

Ancora una volta Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le bellissime opinioniste del Grande Fratello Vip, si sono implicitamente sfidate a chi indossava l’abito migliore durante la puntata. I loro look, però – attentamente selezionati – sono così belli e in linea con le loro personalità che è impossibile decretare una vincitrice!

Sonia e Adriana sono due donne dallo stile estremamente diverso. Se, infatti, Adriana può puntare su gambe chilometriche e un’altezza considerevole, Sonia arricchisce ogni abito con le sue curve morbide e sinuose.

I look GF Vip della quarta puntata

Per questa attesissima quarta puntata (che ha riservato molte sorprese e ha visto l’eliminazione dell’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti) Adriana ha optato per un abito in duchesse molto difficile da indossare, almeno per noi comuni mortali! Gonna corta color panna sul davanti che si allunga dietro, con uno stretto corpetto a evidenziare la sua figura snella e tonica. La scelta di evitare vistosi accessori si rivela azzeccata: l’abito, di per sé, è già impegnativo. I capelli sciolti che ricadono sulle spalle completano perfettamente il look.

Sonia, invece, ha scelto un look più serio e sofisticato (molto diverso da quello più casual indossato la volta scorsa), un tailleur con pantalone nero in grado di far risaltare i suoi occhi di un azzurro mare. L’opinionista sceglie di legare i capelli sulla nuca, in modo da mettere in risalto il viso perfetto.

L’abito di Adriana è firmato Elisabetta Franchi (la stessa stilista scelta per la terza serata, in cui aveva sfoggiato un audace mini dress) e costa ben 890,00 euro. Un abito importante, quindi, che la bella opinionista ha saputo valorizzare al meglio.

Sonia sceglie invece lo stilista Roberto Lamanna per l’abito (arricchito, nella sua essenzialità, da una collana da mille e una notte) e il solito Casedei per le scarpe.

La prossima puntata serberà nuove sorprese per quanto riguarda il look delle due meravigliose opinioniste? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

