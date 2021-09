GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, terza puntata. Tutto sul look

Giunti alla terza punta del Grande Fratello Vip andiamo a scoprire tutto sul look delle due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

È iniziato ormai da una settimana e siamo già alla terza puntata del Grande Fratello Vip 6. Nell’edizione di quest’anno le due opinioniste d’eccezione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sfidano a colpi di look.

Due stili completamente diversi sono quelli messi in campo dalle due protagoniste nel salotto di Alfonso Signorini ma entrambi consoni alla bellezza di ciascuna di loro. Sia la Volpe che la Bruganelli sono infatti apparse con look impeccabili e splendide in tutte le puntate finora viste.

E in quella di ieri sera non hanno fatto eccezione. Come si sarà potuto vedere hanno sfoggiato due look praticamente opposti, andiamo a scoprire come erano vestite, chi erano gli stilisti e il costo degli outfit.

Ecco il look sfoggiato a Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nella terza puntata

È andata in archivio anche la terza puntata del Grande Fratello Vip e, come al solito, l’occhio attento del pubblico oltre che sui vari concorrenti è finito anche sulle due opinioniste nel salotto di Alfonso Signorini.

Le due donne infatti anche ieri sera si sono fatte notare per classe ed eleganza nonché bellezza. Sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli, pur sfoggiando abiti e look completamente diversi sono apparse splendide. Andiamo allora a scoprire come erano vestite nel dettaglio.

Partiamo da Adriana Volpe. La bionda conduttrice trentina ha stavolta optato per un abito diverso dal solito. Un mini-dress che metteva in risalto il suo corpo mozzafiato. Firmato da Elisabetta Franchi, il tubino nero con spalline, stretto e corto, era completamente tempestato di paillettes e lasciava scoperte le lunghe gambe chilometriche.

Il vestito fa parte della nuova collezione della Franchi autunno inverno e si trova nel sito della stilista al costo di 450 euro.

A completare il look un paio di decolleté nere con tacco vertiginoso a firma Casadei. Il modello scelto potrebbe essere un “Blade”, il cui costo potrebbe aggirarsi intorno ai 595 euro. Stavolta la Volpe ha deciso di scendere in campo con i capelli lisci e la scelta è stata ottima perché sembrava davvero una dea.

Andiamo ora a scoprire il look di Sonia Bruganelli, l’altra opinionista che ormai fa coppia fissa insieme alla Volpe. Inizialmente si era parlato di rivalità e contrasti fra le due, ma ieri sera nel corso della diretta si sono anche scambiate un “cinque”, a testimoniare che invece tra di loro scorre buon sangue.

Vediamo allora com’era vestita Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis indossava anche stavolta, come nella prima puntata un outfit a firma di Riccardo Lamanna, uno fra gli stilisti emergenti scelti per l’occasione. La bionda opinionista ha indossato ieri sera una gonna lunga dorata, in lurex, sopra ha scelto una camicia di seta color panna. La Bruganelli ha quindi optato per uno spezzato per la terza serata, scegliendo di tenere ancora una volta i capelli raccolti.

Ai piedi stavolta l’opinionista ha indossato un paio di decolletè di color giallo a firma Casadei, modello “Blade”, il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 575 euro.

Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip per vedere cosa avranno scelto di indossare le due opinioniste.