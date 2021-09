Trucco Occhi 2021 | Make up super glamour con oro e smokey eyes

By

Lo smokey eyes in oro è un make up perfetto per l’autunno, perché richiama con eleganza i tipici colori delle foglie di questa stagione.

Con l’arrivo dell’autunno è molto naturale lasciarsi alle spalle i colori accesi e super intensi che abbiamo sfoggiato nel corso della bella stagione, ma questo non significa rinunciare a brillare!

Le nuance ideali per il trucco occhi autunnali sono infatti molto neutre e poco appariscenti, quindi potrebbero non piacere moltissimo alle donne che adorano il trucco glitter.

Per questo motivo gli smokey eyes per l’autunno 2021 si riempiranno di luce e di riflessi dorati grazie a piccoli accorgimenti che permetteranno di rendere attuale e super glamour uno degli schemi più classici per il trucco occhi.

Per realizzare questo trucco occhi il nostro consiglio è scegliere dei colori che si sposano perfettamente con l’incarnato.

I beige per la parte centrale dell’occhio e tutti i toni del marrone per l’ombra esterna sono assolutamente l’ideale ma, se il beige è letteralmente il colore che sta bene a tutte, bisognerà prestare particolare attenzione alla scelta del marrone: dovrà essere freddo per chi ha la pelle olivastra e un sottotono freddo. Per chi ha un sottotono caldo e la pelle dorata, invece, il consiglio è di scegliere marroni con una punta di arancio al proprio interno.

Quando si utilizzano colori neutri come il beige il rischio è però che il trucco risulti un po’ smorto. In questo caso si potrà sostituire la base beige con una base rosa applicata in maniera perfettamente uniforme su tutta la palpebra.

Anche in questo caso sarà fondamentale la scelta del punto di rosa: se fosse troppo tendente al grigio (quindi troppo freddo) farebbe apparire gli occhi delle donne dal sottotono caldo spenti e senza vivacità.

Lo smokey eyes in oro: perfetto per l’autunno 2021

Come accade per tutti gli smokey eyes, questo trucco potrà considerarsi riuscito a patto che la sfumatura sia perfettamente eseguita e che riesca a rappresentare un’ombra che gradualmente diventi più scura verso l’esterno senza “inglobare” tutto l’occhio.

Una delle tendenze più attuali del trucco occhi è l’eyeliner nella sua forma più classica, cioè nero e con un piccola coda molto elegante in grado di valorizzare la forma dell’occhio.

L’eyeliner si sposa benissimo con questo tipo di make up: l’importante è realizzare una linea precisa e non troppo spessa che sottolinei il contorno dell’occhio senza togliere luminosità al trucco.

Leggi Anche => Eyeliner Perfetto: come ottenere una linea pulita in modo semplicissimo

Per quanto riguarda il posizionamento dell’ombretto dorato ci sono varie possibilità. La prima, molto classica, consiste nell’utilizzare l’ombretto metallizzato sulla maggior parte della palpebra, utilizzando colori matte per l’ombra nell’angolo esterno, creando un meraviglioso gioco cromatico tra zone chiare e scure.

Questo tipo di applicazione però è molto classica e non troppo innovativa. Per questo il consiglio è di studiare un’applicazione differente dell’ombretto dorato o addirittura dei glitter.

Una possibilità consiste nel realizzare una codina dorata applicando l’ombretto o i glitter esattamente nello stesso punto in cui si realizzerebbe la classica codina dell’eyeliner.

Questo non significa che l’ombra all’esterno dell’occhio non debba essere realizzata, ma che si andranno a creare due strati sovrapposti di colore (quello dorato e quello più scuro) che creeranno un particolarissimo gioco di luci e ombre.

Per le giovanissime il consiglio è di optare per un trucco smokey delicatissimo, da creare con pochissimo prodotto ben sfumato e ombretto dorato da applicare al centro della palpebra. Anche in questo caso l’ombretto più scuro dovrà essere matte, e si consiglia di scegliere un colore che crei poco contrasto con l’epidermide.

Per questo trucco il consiglio è di evitare l’eyeliner e puntare tutto sulle ciglia, che con molto mascara creeranno un bellissimo contrasto con il colore luminoso della palpebra.

L’alternativa potrebbe essere l’applicazione di ciglia finte a ciuffetti che siano molto lunghe e molto incurvate, per far apparire l’occhio più aperto e più grande.

Leggi Anche => Ciglia Finte a Ciuffetti: ecco come applicarle a perfezione senza impazzire

Infine, per uno smokey autunnale sui toni dell’arancione si potrà andare un po’ oltre la solita applicazione ti toni chiari e scuri sulla palpebra superiore, sottolineando la palpebra inferiore con una sottile riga di pigmento che riprenda i colori utilizzati quella superiore.

In questo caso sarà importantissimo seguire la forma dell’occhio, al fine di non realizzare il classico “trucco panda” che fa assomigliare gli occhi a due cerchi arancioni! Armarsi di pennelli morbidi di piccole dimensioni, tempo e pazienza è la strategia più efficace”