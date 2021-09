Bicchieri opachi? I rimedi infallibili per risolvere il problema

I bicchieri opachi sono un problema che sembra non avere soluzione. In realtà, però, è possibile farli tornare splendenti e tutto con dei rimedi semplici e, sopratutto, naturali.

Capita a tutte prima o poi di ritrovarsi a lavare dei bicchieri ai quali si tiene in modo particolare e di scoprirli puliti ma improvvisamente opachi e spenti. Un vero colpo al cuore, sopratutto se il motivo del lavaggio è dato da un pranzo o una cena imminenti.

Purtroppo, il problema dei bicchieri opachi è un grande classico che si tramanda da tempo e che probabilmente dipende almeno un po’ dall’uso di detersivi e dalla comodissima lavastoglie. Tecniche che nel tempo hanno sicuramente agevolato le pulizie casalinghe salvo però portare a qualche piccolo inconveniente come appunto quello di ritrovarsi con bicchieri per nulla splendenti e sicuramente poco presentabili.

La buona notizia è che non è detto che si debba sottostare a questo piccolo scotto da pagare per ottenere più tempo da spendere nel tempo libero. Anche i bicchieri opachi, infatti, possono tornare a splendere come un tempo e tutto senza dover faticare chissà quanto. Certo, ci si dovrà armare di un pizzico di pazienza. Il risultato però sarà così soddisfacente che ne sarà valsa la pena.

Bicchieri opachi: i rimedi utili per farli tornare splendenti

Quando i bicchieri opachi sono una costante dei lavaggi in lavastoviglie, è molto importante cercare di comprendere prima di tutto la causa che li porta a perdere parte della loro lucentezza.

La prima cosa da fare è quindi quella di leggere tra le informazioni che li riguardano. Per alcuni bicchieri, infatti, il lavaggio in macchina è estremamente sconsigliato. Detto ciò, ci sono problemi come l’accumulo di sale o di detersivo che vanno via semplicemente sciacquando i bicchieri sotto l’acqua corrente.

Qualora ciò non dovesse accadere si può passare ai rimedi più forti.

Il primo tra tutti, consiste nell’immergere i bicchieri opachi in una bacinella con acqua e bicarbonato. Lasciarli in ammollo per diverse ore (almeno una decina) li aiuterà a tornare bianchi e splendenti come un tempo. Rimedio che vale anche quando la patina che si crea è quasi colorata facendoli apparire sporchi o rovinati.

Se non si ha in casa del bicarbonato si può optare per una soluzione a base di sale e aceto o mescolare nell’acqua aceto, sale e fette di limone. Ancora una volta, basterà tenere i bicchieri in immersione per una decina di ore per poi sciacquarli e scoprirli come nuovi.

Ora che i bicchieri sono finalmente tornati come nuovi, può essere utile capire come evitare che ad ogni lavaggio si ripresenti il problema. Il modo più semplice sarebbe quello di lavarli a mano ogni volta.

Se però non si ha tempo (o voglia) si può usare come sempre la lavastoviglie avendo però cura di spruzzare acqua e zucchero sui bicchieri prima di metterli a lavare. In questo modo la patina bianca non si formerà e i bicchieri opachi resteranno solo un lontanissimo ricordo. Provare per credere.