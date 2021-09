GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli incantevoli. Look, stilisti e costo abiti

By

Il GF Vip è stato la passarella dei nuovi look sfoggiati da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: ecco chi li ha realizzati e il loro prezzo.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con la seconda puntata di questa sesta edizione del reality show con Alfonso Signorini.

Ad incantare il pubblico del piccolo schermo non sono state soltanto le dinamiche dei vipponi più amati del bel paese, ma anche i nuovi look proposti da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste ancora una volta hanno dimostrato di essere due donne completamente opposte, ma complementari non solo dal punto di vista caratteriale ma anche dal gusto stilistico.

Una cosa però è certa: il loro buon gusto. Entrambe hanno sfoggiato dei look che non solo hanno esaltando le loro fisicità, rendendole ancora più belle ed eleganti, ma che hanno letteralmente bucato il piccolo schermo degli italiani.

Ecco di chi sono i look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli della seconda puntata del GF Vip.

I look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip, puntata del 17 settembre

Se per il debutto di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe aveva optato per un bellissimo abito di colore blu, questa volta ha scelto qualcosa di completamente opposto. A livello di colore, si intende, per la classe e l’eleganza non sono di certo mancati.

L’Abito rosso sfoggiato dall’opinionista di Alfonso Signorini è di un bellissimo colore rosso. Lungo ed elegante, che lascia libere le spalle esaltando il seno della conduttrice. L’outfit scelto da Adriana, come per la precedente puntata, è stato realizzato da Fabiana Ferri. Ad accompagnare l’abito, c’è stato anche un importante gioiello, una collana, che ha dato un tocco di freschezza a questo look. L’accessorio, invece, è stato realizzato da Ramas Jewels.

Almeno per il momento, i costi non sono ancora disponibili.

Passiamo invece al look proposto da Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. L’opinionista ancora una volta ha scelto di puntare su un look semplice e nero, sfoggiando un tubino completamente ricamato. Il tutto è stato realizzato da Laura D’Andrea. Il tutto è stato accompagnato con un paio di scarpe color argento, in modo da poter creare un interessante contrasto con il colore principale dell’outfit.

Anche in questo caso, il costo dell’outfit, non è ancora al momento disponibile.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip ancora una volta hanno dimostrato di essere diverse, ma complementari ed hanno una caratteristica che le accomuna: la classe ed il buon gusto.