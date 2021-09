Nocciole tostate: i trucchi per un risultato sorprendente

Se siete amanti delle nocciole tostate e del loro sapore intenso, i metodi su cone tostare le nocciole e prepararle direttamente a casa

Dall’antipasto al dolce, le nocciole diventano grandi protagoniste sulla nostra tavola. Ma le nocciole tostate sono anche meglio, perché danno un gusto particolare, intenso ma delicato. Per un carpaccio di carne, un risotto con il formaggio, un arrosto, un piatto dio pesce alla griglia, torte, crostate, gelati, tostare questa frutta secca è la mossa vincente. Ma quali sono i trucchi migliore per tostare e poi spellare le nocciole?

Il punto dal quale dovete partire è uno solo: potete tostare le nocciole sia con il guscio che senza. Qual è la differenza? Utilizzando le nocciole con il guscio darete un sapore più pieno e intenso alla vostra ricetta mentre con le nocciole sgusciate avrete una consistenza più morbida, anche se il principio è lo stesso.

Quandi le nocciole sono tostate, potete trasformarle in farina oppure in granella, ma anche lasciarle intere o a pezzetti. Diventano così utili da aggiungere in ogni pasto della giornata, dalla colazione alla cena.

TOSTARE LE NOCCIOLE IN PADELLA

Se non volete usare il, forno, che resta comunque il metodo principale, la padella è un’alternativa molto valida ma anche semplice. Il trucco è trattare le nocciole come facciamo con le mandorle o i pinoli.

Prendete la quantità di nocciole che vi serve, in base alla ricetta da preparare, sia intere che già tritate in maniera grezza. Poi versatele nocciole in una padella antiaderente e mettete il coperchio. Le nocciole dovranno tostare a fuoco medio per almeno 10 minuti abbondanti.

A quel punto, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare le vostre nocciole all’interno della padella stessa per almeno 3 minuti, prima di versarle in una scodella e sgusciarle. Colme fare? Semplice,. Il segreto è mettere le nocciole tostate in un canovaccio leggermente umido. Strofinatele con vigore e magicamente le pellicine si staccheranno semplicemente.

Come tostare al meglio le nocciole: il guscio non ci fa paura

TOSTATURA DELLE NOCCIOLE IN FORNO

Tostare le nocciole sgusciate in forno è la più classica selle operazioni in cucina e noi ve la renderemo ancora più semplice.

Intanto dovete preriscaldare il forno a 200°. Poi versate le nocciole su una teglia o leccarda ricoperta con carta da forno, distanti fra di loro perché tanto in cottura non si muoveranno. Infornate e calcolate 5 minuti esatti.

Tutto quello che dovete fare è girare spesso le nocciole, diciamo almeno 3-4 volte durante questo lasso di tempo, per evitare di farle bruciare. Quando le nocciole sono belle dorate, spegnete il forno e lasciatele dentro altri 5 minuti. Poi tirate fuori le nocciole e versatele direttamente in un’altra teglia, fredda.

COME FARE ER LE NOCCOLE CON IL GUSCIO?

Se il vece delle nocciole già sgusciate avete per le man quelle con il guscio, nessun problema. Prendete la vostra teglia coperta da carta forno, preriscaldate il forno sempre a 200° e infilate le nocciole per 10 minuti.

Poi versatele su un canovaccio inumidito, tamponatele bene e cominciate a sgusciarle. Grazie al calore e all’umidità sarà molto più semplice ottenere un buon risultato e insieme al guscio andrà via anche la pellicina.