Lorella Cuccarini, cosa faceva prima del successo? Da non credere

Lorella Cuccarini è una delle più talentuose showgirl italiane di sempre. Ma cosa faceva prima di raggiungere il successo? Incredibile ma vero.

Lorella Cuccarini si può dire un’artista decisamente eclettica, capace di passare con disinvoltura dal canto, al ballo, alla recitazione. Scoperta a metà degli anni ’80 dall’icona della tv italiana, Pippo Baudo, la carriera di Lorella ebbe una rapida ascesa.

La “showgirl più amata dagli italiani” cresce nel quartiere romano di Prenestino, con la mamma, il papà e i due fratelli. La passione per la danza ce l’ha fin da piccolissima e intorno ai 9 anni inizia a prendere lezioni di ballo presso la scuola di Enzo Paolo Turchi.

Crescendo, Lorella entra alla Rai come soubrette nel varietà Fantastico per poi passare – nella seconda metà degli anni Ottanta – a Mediaset, dove prende parte al programma Odiens di Antonio Ricci. Proprio a questo periodo risale la sua hit di maggior successo, La Notte Vola, che la lancia nell’Olimpo delle celebrità nazionali. Non trascura, comunque, la famiglia: nel 1991 sposa Silvio Testi, dal quale avrà quattro figli. E il senso materno non l’abbandona neanche oggi…

Il suo valore artistico viene riconosciuto anche dalla star mondiale Beyoncé, che le copia una coreografia al Billboard Music Awards nel 2011:

“é bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a sanremo, ha varcato l’oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su Youtube.”

Ha raccontato Lorella.

Oltre alla televisione, la Cuccarini si dedica anche al teatro, che ama profondamente, partecipando a numerosi musical e spettacoli di successo. Nel 2011 viene insignita del titolo di Commendatore della Repubblica.

Ma che lavoro faceva prima della notorietà?

Prima di essere scoperta da Pippo Baudo a una fiera di gelati, Lorella lavorava come segretaria presso la scuola di danza dove aveva studiato da piccola. In questo modo avrebbe sempre potuto ritagliarsi del tempo per imparare qualche coreografia.

Solo nel 1994, all’apice della sua carriera, consegue il diploma di maturità linguistica da privatista.

