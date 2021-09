Struccare il mascara: ecco come dovresti farlo per non rovinare le ciglia

Il mascara è senza dubbio il cosmetico più performante e amato da tutte le donne. Applicarlo è un vezzo al quale difficilmente si rinuncia, ma siamo certe di struccarlo nel modo più giusto?

Se amate sfoggiare uno sguardo magnetico, il mascara è il cosmetico al quale non rinunciare mai. Un prodotto in grado di incurvare, volumizzare ed allungare le ciglia in modo portentoso. Se nel metterlo si è sempre molto generose, nello stesso modo si dovrà essere nello struccare il mascara in modo corretto per non rovinare le ciglia preservando la loro naturale bellezza.

Scopriamo come dovrebbe essere struccato il mascara in modo corretto, tanto da eliminarne anche la traccia più tenace restando delicati con le ciglia.

Struccare il mascara: il procedimento corretto per eliminare ogni traccia di makeup senza rovinare le ciglia ed irritare gli occhi

Il mascara è uno dei prodotti makeup più siliconici e tenaci, proprio questa tipologia di formulazione gli conferisce proprietà performanti sempre più all’avanguardia.

Una volta applicato con la strategia più corretta per esaltare al meglio lo sguardo, ci si dovrà impegnare per eliminarlo con delicatezza per evitare di irritare l’occhio o peggio rovinare le ciglia naturali.

Il prodotto chiave per struccare il mascara è senza dubbio lo struccante bifasico, uno struccante che presenta una formulazione olio in acqua, dove quindi è presente una parte di olio e una di acqua.

Questo tipo di struccante garantisce lo scioglimento di buona parte del mascara applicato e la sua eliminazione, ma se si vuol struccare davvero completamente le ciglia senza lasciare il minimo residuo di trucco, si potranno seguire alcuni pratici consigli!

->>LEGGI ANCHE: Trucco Occhi 2021 | Make up super glamour con oro e smokey eyes

1- Utilizzare un olio vegetale

Al posto dello struccante bifasico, per struccare gli occhi e nello specifico il mascara, anche quello waterproof, notoriamente più tenace del comune mascara, si potrà utilizzare un olio vegetale, perfetto uno leggero ed economico come quello di crusca di riso, ottimo da applicare in una zona così delicata come gli occhi.

Basterà applicare alcune gocce di olio di riso sugli occhi e cominciare a massaggiarli con i polpastrelli fino a sentire sciogliere il trucco con le dita.

Quando si sarà creato un importante alone nero attorno all’occhio si potrà procedere con l’eliminazione dei residui di trucco.

2- Utilizzare i dischetti struccanti

Una volta che il trucco si sarà sciolto con il calore dei polpastrelli e l’olio di riso, si potrà procedere ad eliminare il makeup con dei dischetti di cotone imbibiti di acqua calda. Si procederà cambiando dischetti fino a quando non risulteranno puliti.

3- Utilizzare il cotton fioc

Il cotton fioc è uno strumento a dir poco fondamentale per struccare il mascara in modo impeccabile. Esso infatti sarà utilissimo per eliminare il mascara che si sarà concentrato alla base delle ciglia superiori ed inferiori. Basterà strofinarlo tra le ciglia, utilizzandoli fino a che non risultano essere puliti.

4- Risciacquare sempre le ciglia

Una volta struccato il mascara, gli occhi andranno sempre risciacquati con acqua tiepida ed un detergente delicato e testato per il contorno occhi.

->>LEGGI ANCHE: Trucco Labbra Autunno 2021: il rossetto scuro torna protagonista!

5- Applicare un siero rinforzante

Dopo aver struccato alla perfezione occhi e ciglia, sarà il momento giusto per applicare un siero rinforzante. Un prodotto naturale, economico ma davvero eccezionale per le sue prestazioni è l’olio di ricino. Questo olio vegetale si può acquistare in farmacia e applicare sulle ciglia utilizzando uno scovolino da mascara pulito.

L’olio di ricino è un eccellente rimedio naturale per rinforzare le ciglia.