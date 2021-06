Mascara super pump: ecco l’applicazione che rende ogni mascara top!

Vuoi un mascara super pump? Ecco l’applicazione che renderà il vostro mascara super volumizzante e allungante.

Il makeup occhi non può essere definito completo senza il mascara, un prodotto insostituibile che rende le nostre ciglia protagoniste assolute anche in un trucco semplicissimo.

Esistono diverse tipologie di mascara in commercio, molti dei quali promettono prestazioni eccezionali ed un irresistibile effetto ciglia finte. Ma se non fosse il mascara ad essere così performante ma il tipo di applicazione?

Sicuramente un prodotto ben formulato e pigmentato regalerà alte prestazioni ma lo stesso prodotto applicato in un modo specifico potrebbe diventare davvero super allungante e volumizzante regalando un irresistibile effetto ciglia finte.

Mascara: come preparare le ciglia al trucco

Come la pelle, anche le nostre ciglia andrebbero coccolate ogni giorno e preparate al makeup regalando dei gesti quotidiani che contribuiranno a farle restare sempre forti, lucide e bellissime.

Come struccare le ciglia

Struccare le ciglia in modo corretto è il primo passo per averle sempre perfette e sane. Non basterà infatti passare un dischetto di cotone imbibito del miglior struccante bifasico ad eliminare ogni traccia di mascara, ma sarà importantissimo andare ad eliminare il makeup che si deposita alla base delle ciglia e lo si potrà fare con un cotton fioc imbibito di struccante o anche di un olio vegetale che eliminerà tutto il prodotto accumulato tra le ciglia.

Per una coccola in più, si potranno trattare con dell’olio di ricino da applicare a occhi completamente struccati ogni sera dopo aver struccato gli occhi.

Mascara super pump: ecco come applicarlo per avere un effetto ciglia finte!

Per ottenere un effetto super volume, come quello che potrebbero regalare delle ciglia finte, si potrà imparare ad utilizzare lo scovolino in modo perfetto e soprattutto ad utilizzare lo specchio, accessorio insostituibile per applicare questo prodotto di makeup.

Scopriamo tutti i consigli della truccatrice e beauty blogger Ambra Raza per applicare un semplice mascara e renderlo super performante. Vi basterà seguire il video tutorial per imparare ad applicare il mascara effetto ciglia finte.