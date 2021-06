Amici, colpo di scena: Maria De Filippi lo rivuole al suo fianco. Il nome grosso che non t’aspetti

Amici è pronto a tornare sul piccolo schermo a settembre. Per la nuova edizione, Maria De Filippi rivuole al suo fianco proprio Lui.

Amici di Maria De Filippi ha da poco concluso una stagione che si è rivelata essere un vero e proprio successo. Non solo a livello televisivo, collezionando veri e propri ascolti record, ma anche a livello di vendite. Basti pensare che tutti i singoli rilasciati dai cantanti in gara quest’anno hanno ottenuto importanti certificazioni e si sono sempre posizioni in cima alle classifiche degli album più venduti.

Un’edizione da record questa che ci ha appena salutato e la padrona di casa ha intenzione di ripetere lo stesso identico successo anche per quella che debutterà per la prossima stagione. Per questo motivo, dopo anni che non collaboravano più insieme, Maria De Filippi lo ha richiamato ad Amici per assicurarsi di avere ancora una volta tutte le carte in regola per poter rapire il cuore dei suoi fedeli telespettatori. Ma di chi stiamo parlando?

Di Luca Zanforlin, storico autore del programma! A lanciare l’indiscrezione è stato Bubino blog, che da per certa la sua presenza, rivelando anche che la collaborazione sarebbe già iniziata da qualche settimana.

Luca Zanforlin torna ad Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione

Luca Zanforlin per molti ha ricoperto il ruolo di autore televisivo ad Amici di Maria De Filippi, fin quando nel 2013 non scelse di lasciare il suo ruolo per dedicarsi ad altri progetti. Per anni si è mormorato che la scelta in realtà sia stata presa da Maurizio Costanzo, ma lei smentì il tutto in diretta. Anche perché i due non hanno mai litigato e lui ha perfino lavorato con Emma Marrone, una delle vincitrici più famose del talent show di canale 5 e non solo.

I telespettatori più attenti, infatti, ricorderanno che Luca, oltre ad aver lavorato con Emma Marrone, su cui il padre di Michele Merlo ha rivelato un toccante retroscena, ha perfino presentato il suo ultimo libro durante un recente appuntamento di Uomini e Donne, dove si è perfino divertito a commentare le vicende amorose dell’indiscussa dama del Trono Over, Gemma Galgani.

A noi sembra già di conoscere questa aspirante al banco di canto 🤣 I casting di #Amici21 sono aperti, cosa aspetti? Iscriviti subito su https://t.co/YCvVV1jAfH 😎 @giuliast4bile https://t.co/0HXBgiRTnY pic.twitter.com/jmzVjFRPW6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 24, 2021

Luca Zanforlin ritorna ad Amici? La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente, ma il portale in passato ha sempre fatto trapelare in rete notizie che poi si sono rivelate essere vere, come ad esempio alcune anticipazioni riguardanti il cast del GF Vip. Non ci resta, dunque, che attendere.