Pierpaolo Pretelli vuota il sacco | Il futuro di Tina a Uomini e Donne | Rosa e Deddy dopo Amici

Pierpaolo Pretelli ha vuotato il sacco e raccontato ogni cosa sul web, mentre finalmente è stato reso noto il futuro di Tina a Uomini e Donne.

Pierpaolo Pretelli, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sembra essere davvero inarrestabile. L’ex velino moro di Striscia la Notizia è pronto a realizzare il suo sogno e non è mancato nemmeno un riferimento alla sua compagna Giulia Salemi, rivelando quanto lei sia stata fondamentale in questo momento della sua vita dopo rischia il tutto e per tutto pur di portare a termine i suoi obiettivi.

Ma oltre alla confidenza e ai traguardi di Pierpaolo c’è molto di più, perché le news del TG Pettegola non finiscono di certo qui!

Da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi alla scelta di Andrea Zelletta e Natalia

Andrea Cerioli in queste ore non è di certo stato da meno. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di venire allo scoperto, rivelando per la prima volta che cosa pensa di Ignazio Moser, con cui ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Tra i due si è formato un rapporto speciale e c’è chi già sogna e intravede la ship.

Finalmente trova risposta un altro dubbio degli italiani: Rosa Di Grazia, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato la rottura con il cantante Deddy. Il loro amore, dopo la fine del programma, è durato meno di un gatto in tangenziale. Chi invece durerà ancora a lungo è Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è stata confermata nuovamente nel suo ruolo, nonostante ultimamente si sia mormorato che potrebbe lasciare lo show per iniziare una nuova vita al fianco del suo compagno Vincenzo, ma sembrerebbero essere tutte notizie false. Parola di Dagospia!

Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione! Siete pronti? Filippo Bisciglia vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/EVpkzLUEfK — Temptation Island (@TemptationITA) June 15, 2021

Dalla coppia formata da Pierpaolo e Giulia, passiamo ad un’altra che con loro in comune ha davvero tanto, visto che hanno condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Da diverso tempo, infatti, si è mormorato che i due potessero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, ma sarà vero? Ecco che cosa hanno rivelato i due a tal proposito.