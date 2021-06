Se vuoi preparare pancake perfetti non dovrai rinunciare a questo ingrediente segreto

Per preparare pancake perfetti proprio come quelli americani non dovrai rinunciare a aggiungere questo ingrediente segreto.

I pancake sono delle frittelle tipicamente americane ideali per la colazione ormai sdoganate anche in Italia. E se per prepararle esistono innumerevoli varianti per farle alte e spugnose come tradizione vuole dobbiamo avvalerci di una ricetta originale d’oltreoceano.

Generalmente i pancake vengono impilati uno sopra l’altro e farciti con dello sciroppo d’acero, c’è poi chi li preferisce più salutari magari abbinando della frutta fresca, ottimi ad esempio con dei mirtilli ma anche con una bella spolverata di zucchero a velo sopra, per dare una nota di dolcezza.

Tra le mille tipologie di pancake siamo andati a scovare come fare pancake perfetti utilizzando un ingrediente segreto prelevato direttamente dalla tradizione culinaria americana. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco l’ingrediente segreto per preparare i pancake

I pancake sono ormai entrati a pieno titolo anche nella colazione italiana e di ricette per prepararli ce ne sono davvero tante.

Qui puoi scoprire anche tutti gli errori da non commettere quando li prepari. Tradizionalmente la ricetta americana prevede di mettere in una ciotola farina, lievito, bicarbonato, sale e zucchero e poi si uniscono gli ingredienti liquidi come uova, burro fuso e latticello (che si prepara con latte e limone). Quindi si cuociono uno ad uno in padella e poi si farciscono.

Ma se vogliamo realizzare dei pancake perfetti dovremo utilizzare un ingrediente segreto ovvero la panna acida che potremo mettere al posto del latticello. Grazie ad essa i pancake saranno più soffici e fragranti. La panna acida infatti è meno umida del latticello ma anche molto saporita.

C’è anche chi mettendo la panna acida omette il burro. Ma in ogni caso la vera ricetta lo include.

Ecco allora come preparare degli squisiti pancake con l’ingrediente in più: la panna acida.

Ingredienti per 8 pancake

250 g farina 00

50 g zucchero semolato

1 cucchiaino di bicarbonato

1 pizzico di sale fino

80 g burro fuso

3 uova

150 g panna acida

Preparazione

In una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti secchi e mescoliamoli tra di loro. In un’altra invece mescoliamo quelli umidi. Con una frusta uniamo a pioggia le polveri al composto umido.

Ungiamo leggermente una padellina e versiamo con un mestolo una piccola quantità di composto. Se la padella è più grande potremo cuocere anche più pancake contemporaneamente. Schiacciamoli delicatamente con una spatola in silicone e poi giriamoli. Impiliamoli uno sopra l’altro quindi farciamo a piacere.