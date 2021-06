By

L’attore campano è diventato papà: le parole per la compagna sono inaspettate e mozzafiato. Ecco cosa ha detto Fabio Fulco

Fabio Fulco non riesce a contenere la gioia di essere diventato padre, l’attore che è diventato papà per la prima volta all’età di 50 anni è letteralmente al settimo cielo. La piccola chiamata Agnes è nata il 27 giugno 2021 dall’unione con la compagna, la modella Veronica Papa più giovane di lui di 25 anni.

Ad annunciare la nascita della primogenita è stato proprio lui, l’attore campano ha condiviso la gioia con i suoi follower pubblicando un post di Instagram senza però rivelare il nome della piccola arrivata.

Ma in questo arriva la mamma, difatti ci ha pensato la Papa a rivelare il nome della piccola, qualche ora dopo. “Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo”, ha scritto la giovane su Instagram, svelando anche che il frutto d’amore è stato chiamato Agnes. Ma quello che lascia tutti senza parole è il messaggio di Fulco per la dolce compagna. Vediamolo insieme.

Fabio Fulco dopo la nascita della piccola Agnes, le parole per la compagna spiazzano tutti

Veronica Papa, la compagna venticinquenne di Fabio Fulco e che ha dato alla luce la piccola Agnes, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha anche condiviso il nome della piccola. Sotto al post di Veronica è intervenuto subito Fulco, riservando parole da urlo alla fidanzata tramite una dedica mozzafiato.

L’attore napoletano ha persino fatto una promessa d’amore eterno, evidentemente pervaso da una gioia indescrivibile. “Amore sei stata bravissima”, ha espresso riferendosi al parto. Poi ha aggiunto: “Sei una DONNA e mi hai reso l’uomo più felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla…. sono in Paradiso! Ti amerò finché avrò vita!”.

Fabio Fulco e Veronica Papa stanno insieme da tre anni, anche se lui all’inizio era molto scettico sulla loro relazione per via della differenza d’età. La giovane però lo ha convinto che la carta d’identità, quando si tratta di sentimenti e amore, c’entra poco. Bisogna seguire il cuore ed oggi sono qui insieme a coronare il sogno di diventare genitori insieme e per la prima volta.