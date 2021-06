“Facciamo un figlio”: coppia di Uomini e Donne brucia le tappe dopo 4 mesi d’amore

Uomini e Donne: la coppia, dopo soltanto 4 mesi dall’inizio della loro relazione, brucia tutte le tappe volendo mettere su famiglia.

Uomini e Donne durante il corso dell’ultima stagione andata in onda, ha fatto il pieno di coppie per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico. Alcuni, purtroppo, una volta ritrovatesi nella vita reale non sono riusciti a mandare avanti la loro relazione, comprendendo di avere due stili di vita ed obiettivi completamente diversi. Altri, invece, vanno d’amore e d’accordo e nonostante stiano insieme soltanto da qualche mese già pensano a mettere su famiglia.

Stiamo parlando della coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due, nonostante stiano insieme da poco, sembrano essere più innamorati che mai tanto da iniziare anche una convivenza insieme. Tra le pagine del settimanale Di Più, l’ex corteggiatrice ha lanciato un importante appello al suo compagno. Quale? Chiara Rabbi ha chiesto a Davide Donadei di mettere su famiglia!

Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo Uomini e Donne: lei vuole un figlio

La coppia, conosciutasi negli studi di Uomini e Donne, è pronta a bruciare tutte le tappe, visto che sembrerebbe piuttosto prematuro parlare di famiglia considerato che stanno insieme soltanto da qualche mese, ma questo non sembra essere un problema per loro. O meglio per Chiara che ha tutte le intenzioni di mettere su famiglia, in quanto è convinta che Davide potrebbe essere davvero un ottimo padre. Nonché l’uomo giusto per poter realizzare un importante progetto di vita come questo.

“Diventiamo una famiglia vera e propria” ha scritto Chiara, durante la lettera pubblicata sul settimanale Di Più, rendendo pubbliche le sue intenzioni per questa relazione nata sotto i riflettori di canale 5. “Mettiamo al mondo un bambino“ ha subito aggiunto, spiegando che Donadei sarebbe davvero perfetto per questo arduo compito: “Sono sicura che saresti un padre meraviglioso” ha concluso nella sua confessione a cuore aperto sul magazine.

Davide accetterà la proposta fattagli dalla sua compagna? Sicuramente in futuro lui non ha mai escluso questa possibilità, anzi. Ma molto probabilmente ritiene che sia un po’ troppo presto visto che aveva dichiarato che non avrebbero partecipato all’edizione 2021 di Temptation Island in quanto stanno ancora costruendo le basi del loro rapporto.

Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo Uomini e Donne sembrano fare sul serio e a dimostrarlo non è soltanto la loro convivenza, che sembra procedere a gonfie vele, ma anche la richiesta di lei di voler diventare mamma dopo soltanto 4 mesi dalla nascita del loro amore. Chissà quale sarà la reazione dell’ex tronista di fronte alle parole della sua compagna.