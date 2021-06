Il test degli ostacoli in amore non prevede il futuro ma rivela quali pensieri si nascondono dentro di te rendendoti difficile trovare la vera felicità.

Quando si pensa agli ostacoli che si incontrano in amore normalmente ci si concentra sulle differenze caratteriali con il partner, differenze che inevitabilmente portano a contrasti e incomprensioni più o meno gravi.

Troppo spesso però non ci concentriamo su quello che dipende esclusivamente da noi, cioè sul nostro modo di approcciare e vivere le relazioni sentimentali. Gran parte della nostra infelicità, infatti, deriva esclusivamente da noi e dalle scelte che compiamo, sia in modo cosciente sia in maniera del tutto inconsapevole.

Questo test ci aiuterà a far luce proprio sui pensieri inconsapevoli che remano costantemente contro la nostra realizzazione in ambito amoroso.

Come per tutti i test che mirano ad analizzare l’inconscio è strettamente necessario fornire una risposta senza pensarci troppo: più immediata e istintiva sarà la risposta più veritiero sarà il risultato del test.

Test degli ostacoli in amore: cosa ti impedisce di essere felice?

Quest’immagine si compone da diversi elementi, alcuni in primo piano e alcuni sullo sfondo. Dopo averla osservata attentamente per alcuni secondi cosa hai notato per primo?

A seconda della risposta a questa semplice domanda scoprirai quali sono i principali ostacoli che poni a te stessa in amore.

Un uomo legato agli alberi

Sei in un periodo di grande conflittualità interiore. Probabilmente stai vivendo un periodo di passaggio o transizione che non ti permette di vedere chiaramente il futuro e non ti consente nemmeno di capire cosa vuoi fare della tua vita e qual è il percorso migliore per essere felice.

L’incertezza e le difficoltà che si vivono a livello psicologico si riflettono profondamente anche nelle relazioni che tentiamo di instaurare negli altri. Per questo motivo possiamo dirti che il principale ostacolo che incontri in amore nasce dalla scarsa chiarezza interiore: non sei capace di vedere qualcuno accanto a te perché tu stesso non sai chi sei e chi desideri vicino.

Il recinto intrecciato

La staccionata rappresenta i limiti che ti auto imponi quando sei insieme agli altri. Si tratta di una strategia mentale messa in atto principalmente da persone insicure e che tentano in ogni modo di piacere agli altri. Per questo motivo tendono a rimanere entro i limiti imposti dalle regole e tendono a conformarsi alle abitudini e ai pensieri degli altri.

Il problema è che questo atteggiamento sta spegnendo la tua spontaneità e costituisce il principale ostacolo alla tua felicità sentimentale. Il consiglio migliore che potresti darti è di tentare di essere te stesso: solo così potrai incontrare qualcuno che ti ama davvero e che trascorra volentieri del tempo con te.

La barchetta

Se hai notato la barca sei una persona molto perfezionista e attenta ai dettagli. Il tuo motto di vita è “meglio soli che male accompagnati”. Il problema è che mentre aspetti qualcuno degno dei tuoi standard rischi di passare una vita in solitudine.

Il principale ostacolo all’amore per te consiste nel desiderio di realizzare prima di tutto te stesso e i tuoi desideri riuscendo a trovare qualcuno che sia degno di te e dei tuoi successi.

Purtroppo essere così esigente potrebbe costarti molto in termini di felicità e rischierai anche di ferire le persone che ti stanno accanto e che ti vogliono bene ma che, a furia di sentirsi costantemente criticate da te, potrebbero scegliere di allontanarsi.

Il teschio

Se hai visto il teschio, formato dall’insieme di tutti gli elementi enunciati finora, il principale ostacolo alla tua felicità sentimentale è l’abitudine a preoccuparti troppo delle cose che potrebbero accadere e che potrebbero avere conseguenze negative.

È abbastanza probabile che tu soffra di ansia anticipatoria o che addirittura tu possa manifestare attacchi di ansia o di panico.

Il consiglio è di imparare a concentrarti sulle cose belle senza rimuginare costantemente su quello che non va o ciò che di brutto potrebbe accadere in futuro.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.