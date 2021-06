Temptation Island 2021, coppia di Uomini e Donne vicina al sì? I fan tremano

Temptation Island 2021 è pronto ad accogliere una coppia di Uomini e Donne? L’ex tronista rompe il silenzio e svela tutto.

Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio della nuova edizione di Temptation Island e il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di sapere chi sono le nuove coppie che hanno scelto di mettere alla prova la loro relazione. Le prime tre sono già state svelate dagli account social ufficiali del programma, ma ne restano ancora alcune e gli utenti della rete sperano che ci sia qualche personaggio a loro già noto, come è avvenuto durante tutte le edizioni passate, ma su questo Raffaella Mennoia, autrice del programma, non si è ancora sbilanciata, preferendo far restare un alone di mistero.

In molti però hanno sospetto che tra le possibili coppie possa esserci quella formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi a Uomini e Donne, visto che è stato l’unico tronista di quest’anno non solo che ha trovato l’amore negli studi Elios di Roma ma che è riuscita a tenere alta la loro attenzione. A svelare la verità sulla loro possibile partecipazione o meno all’interno del programma, ci ha pensato il diretto interessato che sul magazine di Uomini e Donne ha svelato ogni cosa.

Davide Donadei e Chiara Rabbi a Temptation Island 2021? Parla lui

Davide Donadei, durante il corso dell’intervista che ha rilasciato al portale, oltre a parlare della sua relazione con Chiara Rabbi, rivelando che le cose tra loro procedono a gonfie vele, ha svelato se hanno intenzione o meno di prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island. Edizione che, salvo cambi dell’ultimo secondo, dovrebbe partire gli ultimi giorni di giugno.

“In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia” ha subito precisato l’ex tronista, che sembrerebbe aver iniziato una convivenza con la sua compagna. “Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra” ha aggiunto, precisando come a differenza degli altri ex protagonisti sono rimasti con i piedi ben saldati per terra, senza abbandonare la loro vita prima di sempre, quella che avevano prima che facessero parte del dating show di Maria De Filippi.

“A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene“ ha ammesso Davide Donadei in tutta onestà. “In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile” ha concluso, senza chiudere del tutto le porte al programma, ma soltanto quando il loro rapporto sarà già più solido ed ora stanno costruendo le basi per renderlo tale.

Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione! Siete pronti? Filippo Bisciglia vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/EVpkzLUEfK — Temptation Island (@TemptationITA) June 15, 2021

Davide Donadei e Chiara Rabbi non saranno a Temptation Island. Quest’anno sembrerebbe che le coppie vip non faranno parte del cast di Filippo Bisciglia.