É finita: la coppia del trono over di Uomini e Donne si dice addio, fan increduli

Uomini e Donne li aveva fatti incontrare al Trono Over, ma la loro relazione purtroppo non è andata come sperato lasciando i fan senza parole.

Uomini e Donne, durante il corso di quest’ultima stagione, sembrava aver dato vita ad un’altra coppia all’interno del Trono Over, ma purtroppo dopo la fine della trasmissione i due sembrerebbero aver realizzato che nella vita di tutti i giorni, quella dove si scopre se sono realmente fatti per stare insieme oppure no, di non essere compatibili l’uno con l’altra. Di chi stiamo parlando?

Di Sara Zilli e Mauro! Lei durante il corso di questa stagione aveva iniziato una conoscenza con Biagio, ex di Gemma. Conoscenza che aveva deciso di troncare perché non riusciva a fidarsi di lui e per lei sembrava essere arrivato il lieto fine quando dalle scale per corteggiarla era venuto Mauro, sceso apposta per conoscerla. Durante il corso della loro permanenza in studio, le cose sembravano andare per il verso giusto ma una volta fuori si sono accorti che le cose non funzionavano poi così bene. A rivelare il motivo della rottura, che sembra essere ormai definitiva, è stata lei sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, raccontando per filo e per segno che cos’è accaduto quando le luci degli studi Elios di Roma si sono spente.

Sara Zilli e Mauro si sono lasciati dopo Uomini e Donne: il retroscena di lei

Purtroppo Sara Zilli sembrerebbe essersi resa conto che il suo carattere e quello di Mauro sarebbero del tutto incompatibili. In quanto lui sarebbe eccessivamente geloso e l’avrebbe più volte accusata di non essere presa del loro rapporto tanto quanto lui. Inoltre la distanza, lei vive a Firenze mentre lui a Milano, non avrebbe di certo aiutato a seminare solide basi per la loro relazione.

Anche se, come racconta la dama del Trono Over durante il corso dell’intervista, durante il tempo trascorso insieme riuscivano a vedersi piuttosto spesso. In quanto lui la raggiungeva di frequenta. Dopo il primo addio, i due si sarebbero dati anche una seconda chance ma a nulla sarebbe servito questo secondo ravvicinamento. In quanto per Sara, seppur in sua assenza ne sentiva la mancanza, non ha fatto altro che dimostrare che purtroppo non sono fatti per stare insieme.

Sara però non ha alcuna intenzione di darsi per vinta e dice qualora la redazione le desse di nuovo la possibilità di far parte ancora una volta del programma, lei accetterebbe nella speranza di poter trovare l’uomo giusto per lei. Dello stesso parere sembrerebbe anche essere Isabella Ricci che è pronta a tornare a settembre a Uomini e Donne, ma mettendo le cose in chiaro con Gemma Galgani. In quanto durante la precedente stagione non sono mancate le incomprensioni tra loro e la dama non vuole che se ne parli ancora.