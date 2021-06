Vi ricordate i nomi di tutti i tentatori di Temptation Island? Alcuni di essi sono diventati davvero famosi: ecco chi sono

Sono tanti i volti noti della tv o gli influencer più apprezzati del momento che hanno iniziato a muovere i primi passi proprio come tentatori di Temptation Island. Alcuni sono molto noti ma altri non ve lo sareste mai aspettati.

Quindi ecco a voi la lista dei tentatori single del viaggio dei sentimenti targato Mediaset e condotto da Filippo Bisciglia.

Tutti i nomi dei tentatori di Temptation Island

Il primo e forse il più noto è senza ombra di dubbio lui: Andrea Cerioli! Classe 1989 di origini bolognesi Andrea Cerioli è diventato noto per aver partecipato al Grande Fratello 13 ma la sua fama ha raggiunto l’apice dopo aver partecipato a Temptation Island. Qui ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico femminile che lo ha richiesto a gran voce sul trono di Uomini e Donne, dove dopo ben due edizioni è riuscito a trovare l’amore della sua vita, Arianna Cirrincione. Successivamente è diventato uno degli influencer di maggior successo su Instagram ed è stato anche un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021.

Un altro nome ma forse meno noto rispetto a quello di Andrea è quello di Michael Terlizzi, figlio dell’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi. Dopo l’esperienza come tentatore il giovane personal trainer e modello italiano si è subito imposto come nuovo sex-symbol sia sul piccolo schermo che sul web.

Nell’elenco non può mancare anche Gianmarco Onestini, classe 1996 e fratello minore di Luca (ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino), ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando proprio come tentatore a Temptation Island nel 2018. Successivamente lo abbiamo visto al Grande Fratello 16 in Italia e poi è volato in Spagna dove ha partecipato al Grand Hermano (il GF spagnolo) ed è stato anche il vincitore de El Tiempo de Descuento (spin off del noto reality) e ancora uno dei naufraghi di Supervivientes.

In conclusione possiamo ricordare altri due nomi abbastanza noti, Luca Daffrè e Davide Rossi. Il primo è un affermato modello e influencer ma anche corteggiatore di Teresa Langella prima e di Angela Nasti poi a Uomini e Donne. Il secondo è invece il figlio d’arte, infatti come il cognome ci suggerisce è il figlio di Vasco Rossi ed è un noto attore e deejay.