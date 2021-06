“Questa ero io quando ho pensato di finirla”: foto shock di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò si è raccontata a cuore aperto a Gabriele Parpiglia, mostrando delle foto schock di quando soffriva di anoressia.

Rosalinda Cannavò è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’attrice ha fatto un percorso che non è passato decisamente inosservato, visto che è entrata nella casa più spiata d’Italia come Adua Del Vesco ed uscita con il suo nome di battesimo.

Oltre a mettere in discussione se stessa, Rosalinda insieme a Massimiliano Morra ha aperto il vaso di pandora, dando vita all’Ares Gate, che dai salotti televisivi è passato ai tribunali dove la giustizia sta cercando di fare il proprio corso. Questa sera però Gabriele Parpiglia proverà a fare chiarezza sull’intera vicenda, intervistando la Cannavò sugli anni passati a lavorare per la nota azienda di produzione, indagando anche nei momenti più bui della sua vita come quando ha sofferto di anoressia.

Rosalinda, per l’occasione, ha inviato anche alcuni scatti di quel periodo al giornalista, rivelando che in quel momento stava pensando di farla finita.

Gabriele Parpiglia intervista Rosalinda Cannavò: l’ex gieffina si racconta a cuore aperto

Ad annunciare il tutto è stato Gabriele Parpiglia su Instagram, dando l’appuntamento ai suoi fedeli sostenitori a questa sera, durante il secondo appuntamento de Il bianco e il nero, lo show che non solo prova a fare chiarezza sui maggiori argomenti legati all’attualità e allo spettacolo, ma che prevede anche un alto coinvolgimento da parte del pubblico che segue il tutto da casa.

“Questa ero io quando ho pensato di farla finita” esordisce così l’annuncio pubblicato sui social dal giornalista. “Il titolo della seconda puntata del talk short “Compromessi d’identità per il successo” vedrà come ospite l’attrice Rosalinda Cannavò che, per la prima volta, parlerà del dolore nascosto dentro il suo cuore e legato ad un periodo particolare della sua vita” prosegue Parpiglia. “Un periodo devastante dove la sua identità è stata violata, cambiata, distrutta; idem il suo corpo come si può vedere in queste immagini esclusive, in allegato e altre (drammatiche) le mostreremo in diretta” rivela in anteprima.

“Il giornalista Gabriele Parpiglia si occupa da mesi dell’inchiesta Ares Gate e senza nascondersi svelerà la verità raccontando i buchi neri che si celano dentro questa oscura vicenda che vedono Rosalinda esclusivamente come vittima di un sistema più grande e feroce“ conclude. “Verranno smentire inoltre, con nessuna possibilità di essere sovvertite, le fake news fuoriuscite nell’ultimo periodo sui media e in ‘tv’” aggiunge, facendo probabilmente riferimento ai vari programmi del piccolo schermo che hanno accusato l’attrice di aver mentito sulla vicenda.

Rosalinda Cannavò è pronta a raccontarsi a cuore aperto, probabilmente come non ha mai fatto fino ad oggi. Provando a fare chiarezza sulla vicenda che in questi mesi l’ha vista come la protagonista indiscussa di un mondo che sembrava essere perfetto ma che invece non è.