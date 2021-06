Spunti creativi per bomboniere low cost realizzate con materiali di riciclo. Puoi fare tutto da sola! Scopri quali sono le idee più originali!

Siamo ormai nell’Era della Green Economy e abbiamo imparato a riciclare bene quasi tutto; dagli scarti alimentari alle bevande lasciate a metà, dagli abiti dismessi agli accessori rotti e così via.

Insomma, con un po’ di fantasia, molti oggetti possono avere una ‘seconda vita’. Possiamo destinarli a nuovi usi: è il caso delle cassette in legno della frutta trasformate in fioriere.

Il riciclo creativo offre tantissime possibilità; si possono realizzare delle belle bomboniere hand made! In rete si trovano tutorial che propongono idee davvero sfiziose. Ne abbiamo raccolte alcune e vogliamo proportele, casomai tu voglia realizzare delle bomboniere low cost per il tuo evento. Scopri subito di più!

Bomboniere low cost: ecco come realizzarle riciclando!

Se hai un bambino di pochi mesi, già svezzato, ti capiterà spesso di dover buttare via i vasetti di vetro degli omogenizzati. D’ora in avanti non farlo più; puoi riutilizzarli in tantissimi modi, anche per realizzare delle bomboniere, magari proprio quelle per il battesimo.

Sappiamo per esperienza diretta che scegliere la bomboniera che piaccia a tutti non è mai una cosa facile. Alcune finiscono direttamente nella pattumiera; ecco perché bisogna puntare all’effetto sorpresa!

Vediamo insieme come realizzare delle bomboniere riutilizzando i vasetti degli omogenizzati. Ecco gli spunti creativi proposti dal sito unideanellamani.it.

Idea vasetto + foto – Molto originale, è adatta soprattutto per battesimi e comunioni. Devi procedere così: fai stampare una foto a colori di tuo figlio (o figlia) di dimensioni adatte a poter essere chiusa nel vasetto. Dopo averla inserita, mettici attorno dei confetti. Infine, chiudi il vasetto e rivesti il coperchio con della stoffa riciclata. Puoi aggiungere anche qualche fiocchetto con uno o più fiorellini.

– Molto originale, è adatta soprattutto per battesimi e comunioni. Devi procedere così: fai stampare una foto a colori di tuo figlio (o figlia) di dimensioni adatte a poter essere chiusa nel vasetto. Dopo averla inserita, mettici attorno dei confetti. Infine, chiudi il vasetto e rivesti il coperchio con della stoffa riciclata. Puoi aggiungere anche qualche fiocchetto con uno o più fiorellini. Idea vasetto + decori in pasta di sale – Si realizza come quella descritta al punto precedente ma il coperchio è più ricco; è impreziosito con delle bellissime decorazioni in pasta di sale. Puoi creare degli orsacchiotti, perfetti se si tratta di un battesimo!

– Si realizza come quella descritta al punto precedente ma il coperchio è più ricco; è impreziosito con delle bellissime decorazioni in pasta di sale. Puoi creare degli orsacchiotti, perfetti se si tratta di un battesimo! Idea vasetto + lavoro all’uncinetto – Se sei brava con l’uncinetto e hai dello spago da cucina da riciclare, allora puoi creare una bomboniera davvero strepitosa! Il vasetto rovesciato diventerà il guscio della lumaca da rivestire con una copertura fatta proprio ad uncinetto. Con la stessa tecnica, puoi realizzare anche la testa della lumaca! Questa bomboniera è davvero molto carina.

– Se sei brava con l’uncinetto e hai dello spago da cucina da riciclare, allora puoi creare una bomboniera davvero strepitosa! Il vasetto rovesciato diventerà il guscio della lumaca da rivestire con una copertura fatta proprio ad uncinetto. Con la stessa tecnica, puoi realizzare anche la testa della lumaca! Questa bomboniera è davvero molto carina. Idea vasetto + palloncini colorati – E’ un altro spunto creativo molto simpatico! Devi riciclare dei palloncini e usarli per rivestire tutto il vasetto, coperchio incluso. Poi, con il filo di ferro, puoi costruire un fiore rivestito con della carte riciclata. Completa la bomboniera magari applicando sul fiore una farfalla colorata, realizzata in pasta di sale, cartoncino riciclato oppure in tessuto.

– E’ un altro spunto creativo molto simpatico! Devi riciclare dei palloncini e usarli per rivestire tutto il vasetto, coperchio incluso. Poi, con il filo di ferro, puoi costruire un fiore rivestito con della carte riciclata. Completa la bomboniera magari applicando sul fiore una farfalla colorata, realizzata in pasta di sale, cartoncino riciclato oppure in tessuto. Idea vasetto+ jeans – Si realizza così: devi prendere un pezzo di jeans e tagliarlo a mo’ di fiore, da incollare sul coperchio del vasetto. Taglia poi una striscia, sempre di jeans, è usala per decorare la base. Il risultato finale sarà strepitoso!

Dai sfogo alla tua creatività e stupisci tutti gli invitati con una di questa bomboniere artigianali e low cost. Non avranno nulla da invidiare a quelle comprate nei negozi specializzati!