Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al capolinea? | Cerioli delude Valentina Persia | Cecilia senza freni su Ignazio

Rosalinda Cannavò e Zenga si sono lasciati? E che cosa ha detto la Rodriguez prima della finale dell’Isola? Tutti i gossip del TG Pettegola.

Rosalinda Cannavò ritorna ad essere la protagonista del nuovo numero del nostro TG Pettegola. Il motivo? In rete è comparso uno strano post in cui si annunciava la fine della sua relazione con Andrea Zenga. I due, come ormai noto, si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, facendo subito affezionare il pubblico a loro, ma attenzione perché nulla è come sembra.

L’attrice è intervenuta pubblicamente sul suo profilo Instagram, rivelando come stanno realmente le cose. Per sapere che cosa ha dichiarato, clicca play sul video che trovi all’interno di questo articolo e non dimenticare che ci sono anche altre succulente news a riguardo!

Da Rosalinda Cannavò a Cecilia Rodriguez: tutti i gossip del TG Pettegola

Dalla storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, passiamo agli studi di Uomini e Donne. L’opinionista Gianni Sperti è stato criticato su Instagram dagli utenti della rete a causa delle ultime foto che ha scelto di pubblicare. In molti lo hanno accusato di essersi eccessivamente rifatto, ma sarà realmente così? Sempre negli studi Elios di Roma, Maria Tona ha trovato una certa popolarità tra il pubblico del piccolo schermo. L’ex protagonista del Trono Over ha rotto il silenzio rivelando il motivo per cui ha scelto di abbandonare la trasmissione.

Passiamo poi all’Isola dei Famosi. Questa sera ci sarà la finale e per l’occasione Cecilia Rodriguez, insieme ad Arianna Cirrincione, ha raggiunto le Honduras. La sorella minore di Belen è pronta a fare una sorpresa al suo Ignazio Moser ed ha rivelato che cosa ha scelto di fare dopo il suo ritorno in Italia. Andrea Cerioli, invece, ha deluso Valentina Persia che si era illusa che la loro amicizia potesse proseguire anche al di fuori del programma di canale 5 a cui hanno scelto di prendere parte in questa prima edizione condotta da Ilary Blasi.

Ci siamo! Stasera sapremo il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi🏆

Per chi fate il tifo? Ci vediamo tutti su Canale 5🏝 #Isola pic.twitter.com/IcoS57VNOO — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2021

