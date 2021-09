Francesca Chillemi sul set: Azzurra di Che Dio ci aiuti si trasforma in Viola

Francesca Chillemi, tra le protagoniste più amate di Che Dio ci aiuti, abbandona momentaneamente la sua Azzurra e si trasforma in Viola.

Sempre bellissima e sorridente, Francesca Chillemi è tra le attrici più amate della fiction italiana. Sin dalla prima stagione di Che Dio ci aiuti, la Chillemi ha interpretato Azzurra che, nel corso delle varie stagioni, si è trasformata da ragazza viziata e capricciosa ad una ragazza dolce e disposta a tutto pur di aiutare le persone che ama iniziando anche un percorso di fede.

Francesca Chillemi è lanciatissima come attrice e, prima di tornare sul set di Che Dio ci aiuti per indossare nuovamente i panni di Azzurra, è tornata sul set per una nuova avventura professionale. Sempre bellissima e sorridente, la Chillemi è attualmente sul set accanto ad uno degli attori più amati del momento: Can Yaman.

Francesca Chillemi, mamma moglie e attrice amatissima: sul set di Viola come il mare è bellissima

La Chillemi, insieme a Can Yaman, è la protagonista di Viola come il mare, la nuova fiction Lux Vide che ha puntato su una coppia che il pubblico di Raiuno ha ammirato nel finale dell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti. In Viola come il mare, la Chillemi interpreta Viola, una giornalista romana che, per lavoro, si è trasferita a Palermo.

Al suo fianco, ci sarà Can Yaman con cui si è ritrovata sul set scatenando già l’entusiasmo dei fans che, su Twitter, sono convinti che la coppia artistica formata dalla Chillemi e dall’attore turco conquisterà tutti.

“Aspetto Francesca Chillemi ma ancora non c’è. Nemmeno reparto trucco e parucco, solo sartoria”, ha scritto l’attore turco in una storia su Instagram. “Non ci credo che sei arrivato… Non è possibile”, ha risposto la Chillemi.

Sono bastate due storie su Instagram da parte di Can Yaman e dell’ex Miss Italia per scatenare l’entusiasmo dei fan che non vedono l’ora di poter guardare Viola come il mare che ha già conquistato tutti.