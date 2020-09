Francesca Chillemi è sempre la più bella: l’ex Miss Italia, oggi attrice, incanta con una serie di foto in cui posa in intimo.

Francesca Chillemi si conferma una delle donne più belle d’Italia. Diventata Miss Italia nel 2003, siciliana, mora con gli occhi scuri, la Chillemi è riuscita a diventare una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Protagonista di diverse fiction di successo, si è consacrata interpretando Azzurra in “Che Dio ci aiuti”, la fiction in cui lavora, sin dalla prima stagione, accanto ad Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Mamma di Rania e compagna innamorata di Stefano Rosso, Francesca Chillemi è molto presente sui social dove, in un normale mercoledì di settembre, ha pubblicato tre foto in cui posa in intimo mandando in delirio i fan.

Francesca Chillemi icona della bellezza italiana: splendida in intimo

“La più bella” scrive un fan su Instagram dopo aver visto le foto di Francesca Chillemi in intimo. Con tre completi diversi, uno total black e tre chiari di Intimissimi, l’attrice incanta i fan esattamente come fece nel 2003 quando diventò la reginetta della bellezza italiana. Nonostante siano passati 17 anni da allora, la Chillemi è ancora più bella. Curve al posto giusto, un viso espressivo e con dei lineamenti assolutamente perfetti e un fisico che mette d’accordo donne e uomini.

“Che meraviglia”, “Per me la vera Miss Italia”, “Sempre bellissima”, “Che spettacolo che ti offre madre natura, sei una delle poche che ha meritato il titolo di Miss Italia. Sei bella, mora, alta ed hai le forme ben proporzionate. Stai facendo un’ottima carriera con giusto merito perchè sei anche brava”, sono solo alcuni dei commenti che scrivono i fan.

Visualizza questo post su Instagram Best memories of summer🐳 #alwayswithyou #rania Un post condiviso da FRANCESCA (@francescachillemi___) in data: 22 Ago 2020 alle ore 3:49 PDT

Alla bellezza, la Chillemi unisce umiltà, semplicità e simpatia. Tutte doti che la rendono ancora più vicina al pubblico che la seguono anche con tanto affetto sui social dove pubblica anche foto e video della sua vita privata. Ed ora, il pubblico aspetta il suo ritorno nei panni di Azzurra in Che Dio ci aiuti 6.