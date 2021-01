Stefano Rosso e Rania, compagno e figlia Francesca Chillemi: “Fidanzati dopo 4 anni”

Stefano Rosso e Rania sono il compagno e la figlia di Francesca Chillemi: nessun colpo di fulmine. Insieme 4 anni dopo il primo incontro.

Stefano Rosso è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore di una delle donne italiane più belle di sempre ovvero Francesca Chillemi che, oltre alla bellezza, è anche bravissima nel suo lavoro, simpatica, umile e molto ironica. Dopo essere diventata Miss Italia, Francesca Chillemi è diventata una delle attrici più amate dal pubblico e, contemporaneamente alla sua carriera, insieme al compagno Stefano, ha costruito una splendida famiglia.

La coppia, infatti, ha avuto una figlia, Rania, nata nel 2016 e a cui Francesca dedica tutto il suo tempo insieme al compagno. Una coppia bella, unita e che condude una vita tranquilla.

Stefano Rosso e Rania, i grandi amori di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono conosciuti nel 2010, ma il loro amore è nato solo quattro anni dopo come ha raccontato l’attrice che, da giovedì 7 gennaio tornerà a vestire i panni di Azzurra nella fiction Che dio ci aiuti, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Io Donna durante la quale aveva parlato anche dei suoi desideri da mamma.

“Ci siamo conosciuti nel 2010. Ma ci siamo messi insieme quattro anni dopo. Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle”, ha raccontato la Chillemi che è sempre la più bella.

Mamma innamorata, Francesca ha parlato così della sua piccola Rania: “Sisicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me. Io ho faticato tanto, per raggiungere l’equilibrio. Sono un’istintiva, e alle persone istintive a volte va bene, a volte piangono. Spero che si conceda piano, come il padre. Che non si butti a spada tratta. Vivrebbe meglio. Poi, che sia quel che vuole: non sarò certo io a cambiarla”.

In futuro, la coppia deciderà di allargare la famiglia di convolare a nozze? I fans della Chillemi fanno il tifo per lei.