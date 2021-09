Maschere viso: gli errori da non commettere assolutamente!

Le maschere per il viso sono uno dei trattamenti di bellezza più utilizzati e più amati dalle donne. Scopriamo quali errori non si dovrebbero mai commettere prima, durante e dopo l’applicazione.

Se siete delle amanti delle maschere per il viso, saprete anche quanta attenzione dovrebbe essere riservata a questo trattamento e questo non solo nella scelta ma anche nell’applicazione.

Applicare la maschera per il viso correttamente permetterà di beneficiare di tutte le sue proprietà curative. Scopriamo quali errori non dovrebbero mai essere commessi!

Maschere viso: ecco quali sono i 5 errori che nessuna donna dovrebbe mai commettere

La vostra maschera per il viso preferita non vi regala affatto risultati sperati? Forse commettete degli errori in modo inconsapevole prima, durante e dopo l’applicazione. Scopriamo quali sono i 5 errori più comuni quando si utilizza una maschera di bellezza per il viso.

1- Detersione della pelle

Prima di concedersi un momento di relax e una maschera di bellezza per il viso, la pelle andrebbe sempre completamente struccata e detersa. Ottimi gli struccanti bifasici e un detergente viso delicato da risciacquare. Il segreto per preparare la pelle del viso alla maschera? Il risciacquo con acqua medio calda che aiuterà ad aprire i pori della pelle.

->>LEGGI ANCHE: Scrub viso: tutti gli errori che non dovresti mai commettere!

2- Tipologia di maschera

Se la maschera viso non vi regala i risultati sperati forse avete scelto una tipologia di prodotto non adatta al vostro tipo di pelle. Se avete una pelle secca per esempio, una maschera purificante a base di argilla contribuirebbe a seccarla ulteriormente. Questa tipologia di maschere viso saranno perfette per la pelle grassa, mentre per la pelle secca via libera a maschere idratanti e nutrienti.

3- Tempo di posa

Il tempo di posa di ogni maschera è indicato sulla confezione e andrebbe seguito scrupolosamente. Non si dovrebbe tenere di più perché la pelle potrebbe irritarsi e non si dovrebbe tenerla di meno perché i principi attivi non riuscirebbero ad essere efficaci.

4- Idratazione

Dopo aver applicato e risciacquato una maschera di bellezza per il viso, si dovrebbe sempre applicare la propria crema idratante per ripristinare il giusto equilibrio idrolipidico della pelle, soprattutto se si è applicato un prodotto purificante. Altro è se la maschera è formulata proprio per idratare la pelle, come quelle di ultima generazione in idrogel.

->>LEGGI ANCHE: Zampe di gallina: i segreti per ridurle e soprattutto per prevenirle!

5- Utilizzo continuo

La maschera di bellezza, dovrebbe essere applicata una volta a settimana o ogni 15 giorni, questo secondo le esigenze della propria pelle. Abusare di questi prodotti non contribuirà certo a migliorare ulteriormente lo stato dell’epidermide.