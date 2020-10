La pelle grassa necessita anche più volte alla settimana di una maschera trattamento. Scopriamo quali sono le migliori, gli ingredienti e le ricette fai da te.

La maschera, un momento di trattamento e relax al quale è davvero difficile rinunciare. Ogni tipologia di pelle necessita di un trattamento specifico e anche per la pelle grassa, se da un lato la machera viso sarà un prodotto indispensabile nella skin care routine, dovrà però essere ricca di ingredienti perfetti per riequilibrarla e detergerla in profondità.

Scopriamo quali sono le migliori maschere di bellezza per trattare la pelle grassa, quali sono gli ingredienti che non devono mancare ad un trattamento per questa tipologia di epidermide e le ricette fai da te.

Pelle grassa: quali sono le migliori maschere di bellezza

Le maschere trattamento per la pelle grassa e impura debbono avere come obiettivo principale quello di detergere a fondo l’epidermide, assorbire il sebo in eccesso ed eliminare i punti neri in modo semplice e delicato.

Le migliori dunque sono tutte quelle a base di sostanze naturali come l’argilla e l’acido salicilico, perfetti per detergere e trattare la pelle grassa, che ricordiamo deve essere sempre valutata da un medico dermatologo che possa appurarne le cause attraverso un’attenta valutazione e dopo la prescrizione di analisi specifiche.

Le argille, verde ventilata, bianca e rossa sono senza dubbio gli alleati migliori per il trattamento della pelle grassa poiché in grado di pulire la pelle in modo perfetto, eliminare ogni traccia di sebo e restringere i pori. All’argilla si deve aggiungere l’azione leggermente esfoliante dell’acido salicilico, spesso utilizzato nei prodotti di bellezza indicati per pelle grassa e il potere assorbente del carbone vegetale.

Maschere di bellezza per pelle grassa: gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare

Per chi ha la pelle grassa, fare una maschera di bellezza specifica rappresenta un momento di grande benessere. La pelle dopo la maschera infatti appare omogena, vellutata e soprattutto detersa e priva di sebo in eccesso.

Per ottenere un ottimo risultato da una maschera trattamento, deve necessariamente contenere alcuni ingredienti dalle capacità assorbenti, purificanti e anche idratanti. Scopriamo quali sono i principali:

Acido salicilico

L’acido salicilico fa parte dei Beta-idrossiacidi e si trova in natura in piante e fiori ma viene spesso, soprattutto in campo cosmetico, sintetizzato in laboratorio. Esso, come tutti gli acidi, provoca nella pelle una leggera esfoliazione, che per la pelle grassa è un’azione fondamentale.

Argilla

L’Argilla come abbiamo premesso, è un’ingrediente fondamentale ed insostituibile per il trattamento delle pelle grassa, questo grazie alle sue proprietà purificanti e remineralizzanti. Esistono diversi tipi di argilla ad uso cosmetico:

L’argilla bianca o caolino

L’argilla più delicata per il trattamento della pelle grassa, ricca di sostanze come il silicio, l’alluminio è indicata per la pelle sensibile.

L’argilla verde

La più utilizzata nella cosmesi, vanta proprietà antisettiche e purificanti e antinfiammatorie davvero eccellenti. Indicata anche in caso di acne, resta però una delle argille più potenti che può lasciare la pelle un pochino secca dopo il trattamento.

L’argilla rosa

L’argilla rosa si ottiene dalla miscela di argilla rossa e bianca ed è indicata per il trattamento delle pelli impure che necessitano di essere purificate ma anche decongestionate. Perfetta per le pelli sensibili e disidratate.

Gli oli essenziali

Le maschere per pelle grassa non dovrebbero mai mancare di uno o più oli essenziali che mirino a purificare la pelle ma donandole nuovo equilibrio e un’azione lenitiva importante per le pelli più problematiche. Indicati per la pelle impura sono.

lavanda

lemongrass

tea tree

timo

arancio dolce

rosmarino.

Il carbone vegetale

Il carbone vegetale vanta proprietà assorbenti e purificanti perfette per la pelle grassa. Famose le ‘black mask’ che potranno anche essere preparate in casa.

Maschere viso per pelle grassa, le migliori ricette fai da te

Abbiamo selezionato per voi alcune ricette fai da te di maschere trattamento indicate per pelli grasse ed impure. Sarà semplice prepararle, ricordando sempre che le argille andranno preparare possibilmente in ciotole di legno o plastica e miscelate con un cucchiaio di legno o plastica, e che ogni trattamento fai da te necessita di una valutazione dermatologica prima di essere applicato sul viso.

Per applicarle, sarà perfetto un pennello e generalmente si tengono in posa per una ventina di minuti.

Non vi resta che dotarvi di ciotola e pennello per preparare la maschera viso perfetta per la vostra pelle grassa e godervi un momento di relax e bellezza solo per voi per poi magari preparare la pelle in modo perfetto per il makeup.