Pelle grassa come prepararla al makeup: detersione, trattamenti, prodotti

La pelle grassa sembra essere davvero problematica per quel che riguarda il makeup. Scopriamo insieme come prepararla al makeup, la detersione, i trattamenti mirati e i prodotti da stendere prima del fondotinta.

Avere una pelle grassa non vuol dire necessariamente rinunciare ad una bella base trucco che doni un incarnato perfetto e vellutato, bisognerà solo preparare l’epidermide riducendo l’effetto lucido ed utilizzando prodotti specifici che creino una base opacizzante su cui applicare fondotinta, correttore e cipria.

Il primo passo sarà la detersione, successivamente l’applicazione di un trattamento specifico e del primer giusto, prodotto chiave per realizzare una base makeup che sia perfetta e che duri per diverse ore.

Pelle grassa: come detergerla prima del makeup

La pelle grassa necessita di essere detersa mattina e sera ma soprattutto di essere riequilibrata sia con prodotti cosmetici e cosmeceutici indicati sia dall’interno, scoprendone le cause profonde, con una visita dermatologica specialistica e alimentandosi con gli alimenti perfetti per contenere le problematiche legate alla pelle grassa e impura.

Per detergerla in profondità e liberare i pori dai residui di makeup ed inquinamento che ogni giorno si depositano sull’epidermide, si potrà utilizzare uno scrub viso delicato che la esfoli anche due volte a settimana e nella zona a ‘T’ naso, fronte e mento anche a giorni alterni.

I detergenti da utilizzare saranno in formulazione fresca e possibilmente contenenti una piccola percentuale di acidi della frutta o acido glicolico che la deterga a fondo liberando i pori e mantenendo un’azione esfoliante costante e delicata sulla pelle.

Ottime anche le maschere a base di argilla bianca o verde e anche contenenti carbone vegetale, il must have della pulizia profonda della pelle, le ‘Black Mask’. La maschera trattamento potrà essere fatta una volta a settimana come abitudine e prima di un evento importante per preparare la pelle a ricevere il trucco.

Pelle grassa: i trattamenti per preparare la pelle al trucco

Una skincare routine mirata a detergere e a trattare la pelle grassa è senza dubbio il segreto per poter realizzare anche una bellissima base trucco, per questo dopo aver deterso in profondità la pelle con i giusti prodotti, si potranno applicare dei trattamenti specifici indicati per la pelle grassa.

Via libera ai tonici e agli idrolati a base di fiori e piante da vaporizzare sulla pelle per rinfrescarla ed idratarla, ottime le emulsioni idratanti e fresche che penetrino in profondità senza lasciare la pelle lucida. Perfetti i sieri indicati per la pelle grassa con proprietà riequilibranti da utilizzare alla sera prima del riposo notturno.

Pelle grassa: il primer opacizzante ‘must have’ per un makeup perfetto anti lucidità

Dopo averla detersa e trattata in modo specifico, la pelle grassa sarà pronta per accogliere il makeup ed in particolare il ‘Primer’ un cosmetico essenziale che applicato sul viso prima del fondotinta, assicura un incarnato perfetto ed una tenuta straordinaria del trucco.

Per le pelli grasse, esistono primer specifici dalla proprietà opacizzante, che riescono in poche gocce di prodotto ad eliminare l’antiestetico effetto lucido tipico delle pelli grasse ed impure che spinge molte donne a non utilizzare ne fondotinta ne correttore.

Anche la pelle grassa, può con le cure ed i prodotti giusti, essere truccata con una base viso completa e che elimini ogni imperfezione.