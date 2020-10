Dichiarazioni da parte dell’OMS circa i tempi del vaccino e soprattutto la risposta ad un importante domanda: “Chi lo avrà per primo?”

Di vaccini se ne è parlato non poco, naturalmente, negli ultimi tempi.

A partire dall’America dove Trump ha assicurato che avrebbe fornito il vaccino in poche settimane, vantando anche le proprietà del regeneron.

Non solo, avevamo poi parlato della risposta delle ricerche del vaccino Moderna che stava dando risvolti positivi.

Infine notizia recentissima è lo stop alla sperimentazione del vaccino Johnson&johnson.

Insomma, nel mondo la ricerca sul vaccino continua senza sosta.

La corsa alla cura è irrefrenabile e naturalmente doverosa visti i contagi che ci sono.

Basti pensare che nelle ultime 24 ore in Italia si è verificato il record di contagi.

Dobbiamo però ora soffermarci su una domanda molto più specifica: “Chi avrà per primo il vaccino?”

#COVID19 precautions:

-Physical distancing (at least 1 metre)

-Cleaning hands

–#WearAMask when physical distancing not possible

-Cough & sneeze safely away from others

-Avoid crowds

-Keep windows & doors open when you can’t meet friends and family outside

