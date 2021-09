Ciglia lunghe senza extension: i prodotti che devi assolutamente provare!

Le ciglia lunghe, un vezzo al quale nessuna donna vuole rinunciare. Esistono abitudini, prodotti, rimedi naturali e cosmetici che non vi faranno affatto rimpiangere ciglia finte ed extension.

Le ciglia sono un particolare dello sguardo femminile davvero fondamentale, lo rendono profondo e dolcissimo. Non tutte le donne però sono dotate da madre natura di ciglia lunghissime e folte e per questo motivo ad oggi, sono moltissime quelle che ricorrono a trattamenti estetici come le extension o all’applicazione delle ciglia finte ogni mattina!

Possono esistere però dei motivi per cui le ciglia si presentano più rade, dei prodotti ottimi per rinforzarle e renderle bellissime, dei rimedi naturali eccezionali e al momento giusto anche dei cosmetici capaci di regalare un makeup da passerella!

Ciglia lunghe: ecco perché a volte possono cadere ed indebolirsi

Le bellezza delle ciglia, come quella delle unghie e dei capelli è strettamente legata al loro stato di salute. Queste parti del nostro corpo infatti possono subire un periodo di ‘down’ a causa di sconvolgimenti ormonali, carenze vitaminiche e dieta povera di proteine e omega 3. Ottime le proteine delle uova e del pesce da inserire nell’alimentazione settimanale che potrà essere arricchita anche di oli vegetali come quello di oliva ricco di sostanze benefiche.

Un altro motivo per cui le ciglia possono indebolirsi e cadere sono le cattive abitudini, come quella di non struccarle perfettamente alla sera o struccarle con metodi troppo invasivi o poco delicati. Il prodotto ideale per struccare il mascara, anche quello più tenace, è lo struccante bifasico.

Basterà posizionare per qualche secondo un dischetto di cotone imbevuto di prodotto sulle ciglia per poi tirare verso il basso e portare via ogni residuo di trucco. Fondamentale per la salute e la bellezza delle ciglia, sarà struccarne la base passando un cotton fioc imbevuto di struccante sulla rima palpebrale.

Siero per ciglia: il prodotto all’avanguardia da non perdere

Come per il resto del viso, anche le ciglia necessitano di una beauty routine specifica ed il siero per ciglia è davvero uno dei prodotti più all’avanguardia degli ultimi tempi perché in grado di regalare uno ‘sprint’ incredibile alle ciglia rinforzandole e incentivandone la ricrescita.

Utilizzarlo sarà semplice come applicare un mascara. Il prodotto infatti nella maggior parte dei casi si presenta con un packaging simile a quello di un mascara dotato di un pratico scovolino. Si potrà applicare alla sera, proprio come il siero viso ed i risultati non tarderanno a farsi notare.

L’olio di ricino: il rimedio naturale per avere ciglia molto lunghe e forti

Per chi ama i rimedi naturali, l’olio di ricino è quello per eccellenza nella cura di ciglia, sopracciglia, unghie e capelli. Basterà acquistarne una boccetta in erboristeria e applicarlo ogni giorno sulle ciglia con uno scovolino da mascara ben pulito ed utilizzato solo per questo scopo. Un siero rinforzante per ciglia naturale e davvero eccezionale.

Ciglia lunghissime e makeup: piegaciglia, primer e mascara prodotti indispensabili per averle bellissime!

Se si desiderano delle ciglia esplosive, cure specifiche a parte, è al makeup che dobbiamo rivolgerci ed in particolare a 3 prodotti irrinunciabili, il piegaciglia, il primer ed il mascara.

Il piegaciglia è il segreto per ciglia lunghe, ben incurvate e voluminose, questo perché le piegherà verso l’alto facendole inevitabilmente aprire in un bellissimo ventaglio.

Dopo averle piegate per bene, si potrà applicare un primer per ciglia, prodotto in grado di aumentare il volume di ogni singolo pelo e che preparerà le ciglia all’applicazione del mascara. Il miglior mascara per ottenere delle ciglia effetto extension? Quello con le fibre, unico nel suo genere e davvero portentoso nei risultati!