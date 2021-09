Hai la pelle grassa? Gli errori di makeup che non dovresti commettere!

Se hai la pelle grassa, il makeup potrebbe rivelarsi problematico. Esistono però dei consigli e soprattutto degli errori che non dovresti mai commettere truccandoti.

Truccarsi è un vezzo che appartiene alla maggior parte delle donne, ma non tutte le pelli si rivelano perfette per accogliere fondotinta, blush e illuminanti, come ad esempio la pelle tendente al grasso che spesso tende a lucidarsi dopo pochi minuti dalla fine del makeup.

Scopriamo gli errori di makeup che non si dovrebbero mai commettere se si ha la pelle grassa.

Pelle grassa e makeup: tutti gli errori comuni da evitare assolutamente

Avere la pelle grassa non vuol dire per forza dover rinunciare al makeup ed in particolare ad una bella base omogenea e compatta. Evitando alcuni errori infatti si potrà avere il piacere di stendere un fondotinta senza la paura che incominci a sciogliersi dopo pochi minuti. Ecco quali sono i principali errori di makeup da non commettere se si ha la pelle che tende ad essere grassa e a lucidarsi.

1- Non eseguire la giusta beauty routine per la pelle grassa

La pelle grassa si combatte con la giusta routine di bellezza che in questo caso passa dalla detergenza all’ idratazione attraverso metodi vincenti e prodotti giusti.

La detersione sarà fondamentale e la pelle dovrà essere pulita al mattino e alla sera in modo delicato con prodotti dalla formulazione purificante, magari arricchiti da sostanze leggermente esfolianti come l’acido mandelico o salicilico.

Prodotti fondamentali saranno uno scrub settimanale, che deterga la pelle del viso in profondità, liberi i pori ed elimini le cellule morte e la maschera settimanale a base di argille, sostanze naturali in grado di assorbire il sebo in eccesso e purificare l’epidermide.

La pelle andrà poi idratata con prodotti specifici dalla texture fresca e leggera per il viso e per il contorno occhi.

2- Non utilizzare il primer

Il primer sarà un prodotto fondamentale da utilizzare come base per il trucco sulla pelle tendente a secernere sebo. Esso infatti, soprattutto se in una formulazione opacizzante, assicurerà un effetto ‘biscotto’ anche sulla pelle grassa e tendente al lucido.

3- Scegliere il fondotinta sbagliato

Il fondotinta per la pelle grassa dovrà essere oil free e studiato specificatamente per le pelli grasse. La sua texture si presenterà infatti più leggera ma non meno coprente.

4- Non utilizzare la cipria

Anche la cipria che dovrà essere in polvere libera, sarà un prodotto insostituibile quando si realizza un makeup su una pelle grassa. Tamponata sia prima che dopo l’applicazione del fondotinta lo assicurerà impeccabile per moltissime ore.

5- Non utilizzare un fissatore per il trucco

Uno spray fissante per il trucco sarà un prodotto davvero prezioso per mantenere un trucco perfetto e a lunga durata sulle pelli grasse, basterà vaporizzarlo a circa 20 centimetri dal viso a makeup finito.