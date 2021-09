Pamela Prati: che fine ha fatto dopo il caso ‘Caltagirone’? Non doveva finire così

Dopo il caso Mark Caltagirone che fine ha fatto Pamela Prati l’ex regina del Bagaglino? Scopriamo che cosa fa oggi.

Che fine ha fatto Pamela Prati? È la domanda che in tanti si pongono dopo il grande clamore suscitato dal caso mediatico legato al personaggio di “Mark Caltagirone”, un ipotetico uomo che la showgirl avrebbe dovuto sposare.

Quando si sono abbassati i riflettori su questa eclatante vicenda anche la Prati è sparita dalla circolazione, almeno per quanto riguarda i vari salotti televisivi. Ma cosa fa ora l’ex star del Bagaglino? Scopriamo cosa fa Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone.

Ecco che fine ha fatto Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone

Alla fine del 2018 Pamela Prati dichiara di essere sul punto di sposarsi con un certo Mark Caltagirone. Di lì a poco esplode un caso mediatico tanto da diventare uno degli argomenti più discussi nei salotti tv.

Man mano che il tempo passa, infatti, si continua a parlare di questa storia fantomatica fra la Prati e Caltagirone ma l’uomo non appare mai in pubblico. In tanti iniziano a porsi molti dubbi sulla reale esistenza dell’uomo e alla fine a maggio del 2019 la stessa Prati conferma che Mark Caltagirone non esiste, nonostante per quasi 6 mesi l’attrice avesse sostenuto il contrario.

Il motivo di questo gesto non è mai stato completamente chiarito ma in quel periodo non si faceva altro che parlare della vicenda. Tanto più che si parlava oltre che di un matrimonio fra i due, anche di un’adozione. Il tutto come sappiamo si è poi concluso in una bolla di sapone perché l’uomo non era reale.

Una storia che era diventata però una sorta di soap opera tanto da appassionare migliaia di spettatori a seguirla nelle trasmissioni in cui si parlava del caso e dell’attrice, ma anche del fantomatico uomo e dell’imminente matrimonio.

Alla fine poi la storia è stata smascherata proprio in tv e la Prati ne ha ricavato un’immagine non proprio idilliaca. La sua ex manager ammise infatti che Mark Caltagirone era un’invenzione.

Una vicenda singolare e surreale che ha suscitato molto baccano per mesi e mesi. Ma una volta spenti i riflettori cosa è accaduto? Come è finita? Che fine ha fatto la showgirl, attrice ed ex modella italiana?

L’ex star del Bagaglino che ad oggi ha 62 anni è in formissima. Oltre a dimostrare almeno 20 anni di meno, la Prati dopo aver accantonato i talk show televisivi ha puntato su altri settori, in particolare è tornata ad una delle sue passioni che negli anni non si è mai assopita, ovvero l’attività canora.

Nello specifico a giugno è uscito un nuovo singolo dal titolo “L’estate è adesso” che ha portato la Prati a girovagare per diversi mesi per l’Italia per promuoverlo, ottenendo notevoli consensi.

Non solo, dopo il successo ottenuto con l’ultimo singolo che ha avuto oltre mezzo milione di visualizzazioni su Youtube, la Prati in un’intervista al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato che il 16 settembre tornerà su tutte le piattaforme digitali con un nuovo brano “Baila Baila”.

E in un post sul profilo Instagram della bella Pamela Prati si legge una parte dell’intervista su Chi: ”Baila Baila” è un brano romantico, perché parla d’amore ma è la mia storia d’amore con l’arte, con il canto e il ballo – racconta Pamela Prati – Ogni volta che canto questa canzone vengo trasportata con la mente nel mondo latino, immaginandomi ballare al suo ritmo su una calda spiaggia portoricana”.

Non finisce qui però perché il brano anticipa il prossimo progetto discografico di Pamela Prati dal titolo ‘Exstasi’, un vinile in edizione limitata, in uscita a novembre per celebrare i suoi 40 anni di carriera tra musica, tv e cinema con i suoi più grandi successi, insieme ad altri due brani inediti.

Insomma dopo lo scandalo Mark Caltagirone Pamela Prati è tornata in pista più carica che mai.