Makeup viso: gli errori più gravi (e più comuni) che devi assolutamente evitare

Un makeup viso perfetto è fondamentale per avere sempre un aspetto impeccabile. Ecco gli errori più comuni che non dovrebbero mai essere commessi.

Siete alla ricerca del makeup viso perfetto? Senza dubbio un buon fondotinta sarà il prodotto chiave ma anche il miglior prodotto in commercio non regalerà i risultati sperati se applicato in modo errato, così come alcuni piccoli errori potrebbero inficiare la riuscita di un bellissimo makeup.

Scopriamo gli errori più gravi che moltissime donne compiono nel makeup viso che una volta eliminati vi permetteranno di avere l’aspetto di una diva da red carpet!

Errori makeup viso: i 9 più comuni e da evitare assolutamente!

Siete alla prese con il trucco e davanti allo specchio vi rendete conto che il risultato del vostro makeup viso non è quello sperato? Allora forse avrete compiuto uno di questi errori da non commettere mai!

1- Sbagliare il colore del fondotinta

Scegliere ed applicare il fondotinta del colore giusto è fondamentale per la riuscita del makeup viso. Per scegliere il fondo giusto si dovrà conoscere a perfezione il proprio sottotono di pelle e la prova sulla pelle dovrebbe essere fatta alla luce del giorno e nella parte di pelle tra la mandibola ed il collo.

2- Non applicare il fondotinta sul contorno occhi

Il fondotinta andrebbe applicato e sfumato fin sul contorno occhi, questo per rendere omogena la pelle del viso e questo a prescindere dal correttore che poi dovrà essere utilizzato su alcuni punti del viso per mimetizzare i piccoli difetti o illuminare.

3- Non sfumare il contorno del viso

Il fondotinta andrebbe sempre sfumato benissimo e soprattutto sul contorno del viso verso il collo e all’attaccatura dei capelli. Non faro significherebbe creare degli antiestetici contrasti cromatici.

4- Non applicare il fondotinta anche sulle orecchie

Se si hanno i capelli corti o raccolti in una bella acconciatura, il fondotinta andrebbe sempre applicato e sfumato per bene anche sulle orecchie.

5- Non considerare la tipologia di pelle

Considerare la propria tipologia di pelle nella scelta del fondotinta sarà importante. La pelle grassa necessiterà di una texture oil free, mentre quella secca di una formulazione più idratante.

6- Applicare troppo correttore

Il correttore dovrebbe correggere i piccoli difetti a livello cromatico. Andrebbe però applicato in piccole quantità e ben sfumato. Potrà nel caso, essere stratificato ma compiere l’errore di applicarne troppo risulterebbe disastroso per il makeup viso.

7- Applicare troppo illuminante

L’illuminante è senza dubbio il prodotto ‘must have’ del trucco viso. Andrebbe però applicato in piccole quantità e soltanto in alcuni punti specifici del viso. Assolutamente vietato lasciarsi andare con polvere e pennello!

8- Non eseguire il contouring

Un leggero contouring sarà importante per rendere il makeup viso tridimensionale. Un trucco senza contrasti cromatici e di ombre e luci risulterebbe davvero troppo piatto.

Basterà anche scolpire un poco le guance per rendere il makeup viso impeccabile.

9- Non applicare il blush

Il blush è fondamentale per completare un makeup viso! Regalerà all’incarnato luce e freschezza, soprattutto sui toni del rosa per le donne chiare e del corallo per le donne castane