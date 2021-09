Risotto con zafferano e gorgonzola, un primo piatto facilissimo e veloce da preparare, ideale per risolvere il problema del pranzo o della cena

Il risotto con zafferano e gorgonzola è un primo piatto tutto sommato semplice e che risolve molti problemi per il pranzo o la cena. Non ci sono passaggi complicati e il risultato finale è davvero delicato ma ottimo.

Da una parte c’è il gusto delicato di una spezia che nella nostra cucina è spesso utilizzata. Dall’altra il sapore più intenso del formaggio per un mix tutto da provare e da gustare, anche con un piatto di pasta.

Il nostro consiglio è quello di utilizzare un gorgonzola dolce che piace anche ai bambini. Se poi invece amate i sapori intensi, puntate su un gorgonzola piccante. L’importante è che sia di prima qualità

Risotto con gorgonzola e zafferano, insaporiamolo così

Se volete rendere ancora più gustoso questo primo piatto potete anche aggiungere della pancetta o dello speck tagliato a listarelle e po passato velocemente in padella.

Ingredienti (per 4 persone):

400 g di riso Carnaroli

2 bustine di zafferano

190 g di gorgonzola

2 cipollotti

1,5 litri di brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco secco

40 g di burro

Preparazione:

Cominciate dal brodo vegetale, classicamente con carota, sedano e cipolla oppure se avete pico tempo solo con acqua e dado (meglio se fatto in casa). Quando è pronto, tenetelo da parte e sempre in caldo, per cuocere il riso.

Tritate finemente i cipollotti e soffriggeteli in una pentola con il burro. Quando hanno preso colore aggiungete anche il riso e e fatelo tostare per 2-3 minuti, prima di sfumare con un buon vino bianco, lo stesso che poi porterete a tavola.

Aggiungete il brodo un mestolo alla volta mescolando con un cucchiaio di legno. A cottura quasi ultimata, (diciamo dopo 15 minuti) aggiungete anche lo zafferano sciolto in un mestolino di brodo. Quando poi il riso è pronto, spegnete e mantecate con il gorgonzola tagliato a dadini. Lasciate riposare un attimo e servite, completando con una spolverata di pepe.