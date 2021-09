Belle da vedere, buonissime da mangiare, le muffin brioches con la Nutella sono quello che avete sempre sognato di preparare ma non avevate il coraggio di fare

Come quelle della pasticceria, ma fatte in casa. Le muffin brioches con la Nutella, a base di doppia farina, yogurt, latte e zucchero, ma senza burro sono una colazione o una merenda che conquisterà tutti con la sua morbidezza e il suo profumo.

Noi le abbiamo riempite con la Nutella (oppure un’altra crema a base di nocciole).

Ma si prestano ad essere farcite anche con della marmellata, della confettura, della crema pasticcera, del miele, quello che volete voi.

Muffin brioches con la Nutella, seguite bene i tempi della lievitazione

Tutti quello che dovete fare per preparare delle ottime muffin brioches con la Nutella è non avete fretta. I tempi della lievitazione sono importanti, seguiteli alla lettera.

Ingredienti:

250 g di farina 00

250 g di farina Manitoba

125 g di yogurt magro

100 ml di latte tiepido

120 g di zucchero

30 ml di olio di semi

8g di lievito di birra fresco

5 g di sale fino

1 bacca di vaniglia

1 limone scorza grattugiata

2 tuorli

200 g di Nutella o crema alle nocciole

Preparazione:

Per dare la giusta morbidezza e consistenza a queste muffin brioches ci sono pochi segreti, ma la manualità è fondamentale.

Unite in una scodellina il lievito e due cucchiaini di zucchero facendoli sciogliere nel latte tiepido e poi lasciate riposare per una decina di minuti. Quindi versate tutto in una ciotola aggiungendo le due farine setacciate, lo yogurt magro, l’olio di semi e i semini di una bacca di vaniglia.

Cominciate ad impastare con le mani, poi unite anche la scorsa grattugiata di un limone non trattato e quando l’impasto comincia a diventare compatto anche il sale. Continuate a lavorare con le mani per ottenere un panetto liscio ed elastico, che sia facile da maneggiare.

Quando è pronto, lasciatelo nella ciotola , coprite con un canovaccio e lasciate lievitare mettendolo nel forno spento (ma con la luce accesa) per almeno 2 ore.

Terminata la fase della lievitazione, dividete l’impasto formando tante palline da circa 45 grammi l’una e poi piazzate direttamente dentro agli stampi per muffin. Lasciate ancora lievitare le brioche per un’ora e solo una volta che è passato questo tempo spennellate la superficie con il tuorlo sbattuto.

Poi infornate le brioches muffin nel forno statico, già preriscaldato, per circa 15 minuti a 190°. Il tempo dipende dalla potenza del vostro forno, ma dovranno comunque essere dorate. Quindi sfornatele e con l’aiuto di una sac-à-poche praticate un foro al centro versando il ripieno di Nutella morbida.

É l’ultimo passaggio prima di addentarle e gustare questa bontà.