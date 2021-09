Anna Tatangelo, la verità che non ha mai detto su Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo,, al Corriere della Sera, svela il motivo per il quale ha sofferto durante la storia vissuta con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo è pronta a debuttare come conduttrice di Scene da un matrimonio che farà compagnia al pubblico di canale 5 ogni domenica a partire dal 19 settembre. La cantante, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera, ha spiegato che si limiterà a raccontare la storia degli sposi che saranno i veri protagonisti.

Anna Tatangelo che non si è mai sposata, con un look molto semplice, si emozionerà invece agli sposi e al pubblico. «In questo programma non sarò né truccata , né vestita grintosa. Mi vedranno molto semplice. Il pubblico scoprirà una Anna nuova; anche in All together now mi hanno vista in modo diverso. E pure questa esperienza differente mi affascina tanto», ha spiegato la Tatangelo.

Anna Tatangelo: “Ho sofferto per non aver sposato Gigi D’Alessio”

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo ha anche parlato di matrimonio spiegando di aver sofferto per non aver sposato Gigi D’Alessio con cui ha vissuto un’importante storia d’amore coronata dalla nascita di un figlio.

«Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze», ha detto la Tatangelo al Corriere della Sera.

Anna, attualmente, sta vivendo una storia con Livio Cori con cui, negli scorsi giorni, ha regalato un divertente siparietto ai fans. La Tatangelo, dunque, sta vivendo un momento sereno sia nella vita privata che nel lavoro.