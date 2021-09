Anna Tatangelo e Livio Cori: il siparietto che convince tutti

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più. I due artisti sono riusciti a convincere i loro fedeli sostenitori con un tenerissimo video.

Anna Tatangelo, dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, non ha più alcuna intenzione di nascondersi. La cantante vuole viversi liberamente, com’è giusto che sia, il suo nuovo amore. Anna, dopo di tutto, lo aveva annunciato con l’uscita del suo nuovo album, Annazero, per lei è iniziata una vera e propria rivoluzione.

Complice, probabilmente, la pandemia, Anna ha iniziato una ricerca dentro se stessa che ha dato vita non solo a nuovi brani, apprezzatissimi dai suoi fedeli sostenitori, ma anche ad un nuovo percorso di vita. La Tatangelo, non è di certo un mistero, ha iniziato una relazione con il rapper Livio Cori. I due, in un primo momento, hanno provato a tenere questo sentimento per loro, ma sono stati immortalati mentre si scambiavano un tenero bacio tra le pagine del settimanale Chi.

Per questo motivo non ha più senso nascondersi. Anna Tatangelo e Livio Cori sono venuti allo scoperto e su Instagram hanno pubblicato una serie di video, che trovate in fondo a questo articolo, che hanno conquistato i loro fedeli sostenitori.

Livio Cori e Anna Tatangelo alla conquista del web: i fan pazzi di loro

Anna Tatangelo così felice e spensierata non la si vedeva da tempo. Segno che la relazione con il rapper Livio Cori è stata ed è un vero toccasana per lei.

La cantante, nelle scorse ore, ha deciso di rispondere ad alcune delle curiosità dei suoi fedeli sostenitori che, come comprensibile, ora vogliono sapere tutto sul loro amore. Alcuni le hanno chiesto com’è stato passare da una relazione con un uomo più grande di lei con uno più piccolo. La Tatangelo, con la solita ironia che da sempre l’ha contraddistinta, ha risposto senza troppi giri di parole, facendo finta di parlare con suo figlio: “Livio, spegni i videogiochi, lavati i denti e vai a letto” ha ironizzato.

C’è anche chi ancora non crede nella loro storia ed ha chiesto alla cantante se fosse vero che si fosse fidanzata, lei sempre con la sua solita ironia ha smentito la sua relazione. Livio non è stata da meno, facendo finta di dare il suo numero di telefono alle utenti della rete interessate a conoscerlo.

Livio Cori e la sua compagna hanno anche risposto a chi voleva sapere chi è il più geloso tra i due. “Beh, lei” ha risposto senza indugio il rapper. “Io perché dovrei esserlo? Nessuno le scrive e la cerca” ha aggiunto ironico, inquadrando una divertita Anna, che così spensierata non si era mai vista.

Anna Tatangelo e Livio Cori hanno conquistato il web, che non può fare a meno di notare come la presenza di lui nella sua vita non possa che farle bene.