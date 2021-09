Gigi D’Alessio si lascia andare ad una dichiarazione pubblica nei confronti della compagna Denise Esposito mentre Anna Tatangelo parla d’amore.

Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo la storia è ormai finita da tempo. Era marzo 2020 quando i due cantanti annunciarono ufficialmente la rottura. Dopo essere rimasti single per diverso tempo, entrambi hanno ritrovato l’amore ed oggi si lasciando andare, anche se in modo diverso, a dichiarazioni importanti.

“Non stiamo più insieme da un po’ – scrivevano nelle Stories – Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata“. Con questo messaggio annunciarono la separazione.

Oggi entrambi hanno voltato pagina. Gigi D’Alessio è felice accanto a Denise Esposito che tra qualche mese lo renderà padre per la quinta volta e Anna ha ritrovato l’amore accanto a Livio Cori.

Gigi D’Alessio scrive ti amo a Denise Esposito, Anna Tatangelo parla della rottura

Denise Esposito, felice e innamorata, sfoggia sui social la foto del suo pancino. Tra i tanti commenti non poteva mancare quello di Gigi D’Alessio che, alla compagna, ha scritto “i love you”. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella del cantautore che avrebbe deciso anche di lasciare Roma e trasferirsi a Napoli.

LEGGI ANCHE—>Gigi D’Alessio, novità clamorosa: non ci sono dubbi, è ufficiale

Anna Tatangelo, nel frattempo, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni del settimanale Intimità raccontando il nuovo capitolo della sua vita.

È ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”, ha spiegato la cantante.

LEGGI ANCHE—>Anna Tatangelo fa sul serio: il gesto per Livio Cori fa sognare i fan

E sull’amore: “È il motore di tutto, nel bene e nel male. Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso. Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere”.