Tutto ciò che c’è da sapere su Beautiful. Ecco le anticipazioni di ciò che avverrà dal 5 al l’11 settembre. Una drammatica aggressione da un risvolto sorprendente.

Settembre è arrivato e con esso arriveranno anche le nuove puntate delle serie più seguite e chiacchierate della storia della Televisione. Fra queste, immancabile Beautiful. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia. Esattamente una delle soap longeve della storia della T è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful: ecco cosa succederà dall’5 al l’11 settembre nella soap americana

Come ben tutti sapete, la data dell’11 settembre è una data di fondamentale importanza per gli americani e per il mondo intero. Quello che è successo in quella giornata ha cambiato per sempre i volti, le storie e i modi di pensare di generazioni di individui. Allo stesso tempo ha cambiato per sempre i modi di fare tv e cinema, includendo dentro le produzioni momenti topici che ricordassero la data dell’attacco terroristico alle torri gemelle.

In realtà, nonostante questo nostro preambolo, in Beautiful non succederà nulla di tutto ciò. Perché l’11 settembre sarà per noi, il giorno in cui andrà in onda una puntata di Beautiful incentrata sui dolori fisici di Steffy, sulla decisione di Hope di ospitare Kelly più del dovuto e sulla preoccupazione del dottor Finnegan per la dipendenza di Steffy.

Oggi infatti vi parleremo delle nuove trame che si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 5 all’11 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Tre sottotrame che si intrecciano su un unico personaggio: Steffy. Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Hope e Liam saranno molto felici di permettere a Douglas, Kelly e Beth di trascorrere del tempo insieme. Nel frattempo, Steffy sarà sempre più sofferente a causa dei postumi dell’incidente stradale in cui è stata coinvolta. Non riuscendo più a sopportare il dolore alle costole, la giovane chiederà conforto a Thomas che le offrirà il suo appoggio. L’aiuto del fratello non aiuterà la Forrester a stare meglio, anzi la spingerà ad assumere una quantità esagerata di antidolorifici che la renderanno meno lucida del solito. Notando le difficoltà di Steffy, Hope deciderà di non riportare Kelly dalla madre per permetterle di stare ancora qualche altro giorno con Beth e Douglas.

Una decisione presa da Hope ma non condivisa da Steffy. La Forrester infatti si arrabbierà moltissimo con una reazione alquanto aggressiva e violenta. Hope, evidentemente scossa per quanto accaduto, riferirà a Liam e a Brooke l’episodio, cercando di trovare una soluzione per aiutare la sorellastra.

Liam sarà molto preoccupato per Steffy e le sue condizioni di salute e infatti lo racconterà preoccupato al padre e al fratello. Nel frattempo, Brooke pre allertata da Hope si recherà a casa della figliastra, finendo per litigare con lei proprio quando sta sopraggiungendo il dottor Finnegan.