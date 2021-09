Prime rughe? Ecco i trucchi per appianarle con il make up

Le prime rughe ti mettono in crisi? Ecco i trucchi per nasconderle con il make up e per sentirti più bella che mai.

Le prime rughe sono un problema che prima o poi riguarda chiunque. Che si tratti di quelle leggere e quasi invisibili ma ben evidente a chi le scopre sul proprio viso o di quelle che più marcate e che iniziano a notarsi in ogni occasione, si tratta di un problema per molte donne.

E sebbene, oggi, ci sia un modo di viverle sicuramente più sano e volto all’accettazione di un tempo, la voglia di vederle sparire almeno nelle occasioni importanti può colpire chiunque. Sopratutto quando il problema tende a presentarsi in giovane età.

Cosa fare allora? Il segreto sta nell’imparare a vederle per quello che sono, ovvero i segni del prezioso vissuto che ci portiamo dietro e delle risate e dei pianti che ci siam fatte nei momenti importanti della nostra vita. Un modo di viverle sicuramente più corretto e meno giudicante che se ben compreso aiuta sicuramente a sentirsi più a proprio agio con la propria immagine.

Detto ciò, ci sono anche delle piccole strategie per appianarle un po’, sopratutto in quei giorni neri (che capitano a tutte) in cui si tende a vedersi peggio di come si è. Scopriamo quindi quali sono le tecniche più semplici da mettere in atto per nascondere le prime rughe con il make up.

Prime rughe? Impariamo a nasconderle al meglio con il giusto make up

Quando si ha la sensazione che le prime rughe siano in grado di appesantire il volto, facendolo apparire più stanco e tirato del dovuto, si può ricorrere al make up al fine di migliorare la situazione.

Per farlo nel modo corretto ci sono delle regole da seguire e che possono rivelarsi più che utili. Si tratta di regole basilari ma che se imparate possono aiutare a fare la differenza.

Aver cura della propria pelle. La prima cosa da fare è quella di prendersi cura della propria pelle. Ciò la aiuterà ad apparire più distesa e a far sì che il make up si stenda in modo uniforme e senza andare ad appesantire ulteriormente i primi segni di espressione. Via libera quindi ad una morning routine che preveda l’uso di latte detergente e di una buona crema idratante.

Scegliere un fondotinta leggero. Il fondotinta che si andrà ad applicare sulla pelle dovrà essere il più leggero possibile. Molte pensano erroneamente che uno pesante e altamente coprente sia la scelta migliore. A meno di non essere abili truccatrici, però, la realtà è ben diversa. Un fondotinta con una texture leggera apparirà a sua volta meno pesante sulla pelle. E ciò aiuterà anche in caso di piccoli errori nella sua applicazione.

Far buon uso dell’illuminante. Questo accessorio, sopratutto se liquido o in crema aiuta a portare l’attenzione su alcune zone del viso, evitando che ci si concentri su quelle più appesantite. Applicarlo intorno agli occhi o sugli zigomi aiuterà a far notare di meno le rughe.

Evitare la cipria. È vero, questo cosmetico è un must have che tutte amano usare. In alcuni casi, però, può appesantire il volto mettendo più in evidenza le prime rughe. Meglio quindi evitarla, sopratutto nelle zone che si sta cercando di appianare. La sua applicazione potrà essere utile nella zona T o in altri punti esenti da rughe ma che necessitano comunque della sua presenza.

Struccarsi alla perfezione. Ok, questo è un consiglio extra make up ma fondamentale per quello del giorno successivo. Struccarsi nel modo corretto aiuta infatti a far riposare e rigenerare meglio la pelle. In questo modo l’aspetto che si avrà al mattino sarà certamente migliore. Inoltre, su una pelle più rilassata e correttamente idratata, il trucco tende a stendersi meglio, evitando accumuli proprio nelle zone che si cerca di appianare.

Motivo per cui, anche quando si è stanche, è sempre importante struccarsi con la massima cura e con prodotti il più possibile sani e privi di agenti irritanti o poco traspiranti per la pelle.

Seguendo queste semplici regole, appianare le prime rughe con il trucco sarà estremamente più semplice, tanto da diventare quasi divertente. Una piccola routine che se ben messa in pratica risulterà come una coccola mattutina da dedicarsi con l massimo della serenità.