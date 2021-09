Damiano e Victoria dei Maneskin: bollenti e scatenati sul palco di Vienna

Damiano e Victoria dei Maneskin infiammano e si scatenano al concerto di Vienna: la foto bollente scatena i fans.

Damiano e Victoria dei Maneskin super scatenati sul palco del Nova Rock Festival che si è tenuto a Vienna sabato 11 settembre. I Maneskin sono saliti sul palco nel pomeriggio con un look super rock e un’energia con cui hanno trascinato i migliaia di fans presenti. Damiano e Victoria, in particolare, si sono divertiti anche ad interagire tra di loro, come sono soliti fare, provocando la reazione entusiasta dei fan.

Da Zitti e buoni a I wanna be your slave, da Beggin a In nome del padre, i Maneskin hanno fatto cantare a ballare tutto il pubblico del Nova Rock Festival. Con un look total black formato da pantaloni di pelle e maglia a rete che Victoria ha indossato senza reggiseno, i Maneskin si sono letteralmente scatenati trascinando tutti i loro fans.

Damiano, sempre più animale da palcoscenico, esattamente come ha fatto nelle precedenti performance europee, si è lanciato sul pubblico e, come tutte le rockstar, ha ricevuto in dono anche un reggiseno. Dopo averlo indossato, insieme a Victoria, ha dato vita ad un siparietto divertente scatenanto la reazione del pubblico e dei fans sui social.

La foto del momento, poi, è stata pubblicata anche sulla pagina Twitter ufficiale dei Maneskin. “Il concerto è diventato bollente. Grazie Vienna”, si legge nella didascalia che accompagna la foto.

Su Instagram, inoltre, i fans hanno pubblicato diversi momenti del concerto dei Maneskin a Vienna e i video in cui Victoria e Damiano si divertono tra loro sono diventanti immediatamenti virali.

Per i Maneskin è davvero un momento d’oro. La band, il 25 settembre, si esibirà a Londra per “Global Citizen Live”. Sul palco, con loro, ci saranno anche, tra gli altri, i Duran Duran e Kylie Minogue.